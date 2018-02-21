The Hill: Задержанных в Сирии боевиков нужно отправить «по домам»

Александр Белов, , 08:04 — REGNUM

Успехи США в борьбе против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создали ситуацию, при которой США срочно необходимо решить вопрос о дальнейшей судьбе попавших в плен боевиков, пишет Сет Дж. Джонс в статье для американского издания The Hill.

Во время освобождения таких сирийских городов, как Ракка, местные группировки, такие как Сирийские демократические силы (SDF), захватили большое количество иностранных боевиков, которые сейчас находятся в изоляторах временного содержания в Сирии. Хотя некоторые представители власти США утверждают, что этих задержанных следует отправить в Гуантанамо, лучший вариант заключается в том, чтобы их родные страны взяли на себя обязательство по их содержанию под стражей.

Эта проблема назревала в течение последних четырех лет. В 2014 году территория, подконтрольная ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), быстро расширялась, она вышла за границы Сирии и приближалась к Багдаду. На пике своего успеха в конце 2014 года ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролировало более 100 тыс. квадратных километров. На данной территории находилось почти 12 млн человек.

Территориальные успехи террористов в Ираке и Сирии, призывы главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади и информационная кампания в социальных сетях позволили привлечь на сторону боевиков около 40 тыс. суннитских радикалов. Согласно оценкам правительства США, большинство этих радикалов прибыло из Саудовской Аравии, Туниса, Франции, Бельгии, Германии, Турции и Великобритании.

К концу 2017 года почти три четверти (примерно 30 тыс. террористов) все еще сражались в Ираке и Сирии, 17% (примерно 7 тыс. боевиков) покинули регион, и более 10% (примерно 5 тыс. террористов) были ликвидированы. Крах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привел к следующей ситуации: сотни, если не тысячи иностранных боевиков содержатся в тюрьмах. Чтобы справиться с этой ситуацией, администрация президента США Дональда Трампа должна применить разумный подход. Вашингтон должен начать переговоры с Сирийскими демократическими силами и другими союзниками, чтобы установить точное число задержанных боевиков, а также собрать их биометрические данные и определить страны происхождения.

На следующем этапе возникнет более сложный вопрос: что делать с боевиками? Как недавно заметил министр обороны США Джеймс Мэттис, далеко не все задержанные являются закоренелыми радикалами:

«У нас есть сотни заключенных, у которых уже нет такого же рвения, которое у них было, когда они выигрывали. Похоже, что сотни из них не совсем преданы делу».

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Существует несколько вариантов. Во-первых, США могут ничего не делать и позволить SDF и другим местным силам самостоятельно с ними разобраться. Но это неприемлемый вариант. Большинство задержанных террористов, вероятно, будут расстреляны или освобождены.

«Мы хотим убедиться, что иностранные боевики выведены с поля битвы, и они не появятся где-нибудь еще», — заявил глава Пентагона.

Другой вариант заключается в том, чтобы отправить задержанных террористов в американскую тюрьму Гуантанамо. В январе 2018 года президент Трамп подписал распоряжение, в соответствии с которым тюрьма Гуантанамо продолжит функционировать. Но содержание боевиков в Гуантанамо практически не имеет смысла. Почему США должны содержать, кормить и оплачивать расходы, связанные с привлечением к ответственности лиц, являющихся гражданами других стран? Кроме того, с 2008 года в Гуантанамо не было направлено новых заключенных. Они либо были переданы другим странам, либо их дела были переданы в гражданские суды США.

Третий вариант является наиболее разумным. Необходимо депортировать заключенных боевиков в их родные страны. Более половины задержанных в Сирии иностранных боевиков являются выходцами из России, европейских и арабских стран. Эти страны обязаны позаботиться о возвращении своих граждан на родину.

Однако воплотить третий вариант в жизнь будет непросто. Многие правительства не желают возвращать задержанных, поскольку у этих правительств нет доказательной базы для начала судебного преследования. Тем не менее Соединенные Штаты со своей стороны могут поделиться разведывательными данными и обеспечить упорядоченную передачу. США необходимо обеспечить разумный подход в рамках определения дальнейшей судьбы задержанных террористов.

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