Соучастие в Холокосте: убивать — можно, говорить об этом — нельзя

Авигдор Эскин, , 19:54 — REGNUM

Пятьдесят депутатов Кнессета направили сегодня письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом отозвать посла Израиля в Варшаве в связи с принятым законом, карающим за правду о роли поляков в Холокосте, усугубленным исполненными дегтем заявлениями польских политиков. Воззвание подписано как оппозиционерами, так и представителями правящей коалиции.

Во всех израильских газетах и СМИ каждый день появляются новые материалы, в которых очевидцы рассказывают о том, что было на самом деле. Уцелевшие и пережившие Холокост — люди немолодые, но помнят отчетливо и ясно, что видели в возрасте восьми или десяти лет. Рассказывают, как польские соседи натравливали на них собак, сдавали их немцам, а часто и сами убивали.

Трудно не обратить внимание на то, что в воспоминаниях свидетелей тех ужасов поляки предстают всегда еще более лютыми убийцами, нежели немцы. Такое наблюдение не может быть научным и проверенным доказательством особой неистовой жестокости ляхов, но оно важно для правильной оценки атмосферы в Израиле.

Израильские историки выступают в эти дни подчеркнуто объективно и подчеркивают правоту поляков в том, что лагеря смерти не были польскими. Они даже обнаружили, что территория Освенцима была аннексированной, а не оккупированной, то есть — полностью немецкой по юрисдикции. Среди польского сопротивления были благороднейшие и смелейшие люди, помогавшие всем жертвам нацизма и сражавшиеся с извергами. Все они говорят и о лишениях в ту страшную пору, ожесточивших многих поляков.

Однако даже самые беспристрастные знатоки событий прошлого признают, что немцы неспроста расположили значительную часть лагерей смерти среди польского населения. Нацисты не ждали от поляков какого-то возмущения своими действиями. С первых дней войны было ясно, что немалая часть этих людей будет только рада убою своих соседей, сулившему им легкую добычу: дома и имущество евреев молниеносно попадали в руки новых хозяев.

Одна из причин нынешнего польского наступления на историческую правду сейчас — это продолжающиеся трения по их законам о реституции. Законные наследники тех, кто жил в незаконно присвоенных поляками домах, заявляют о себе время от времени. Поэтому несколько месяцев назад Варшава начала процесс утверждения закона о возращении недвижимости, в котором сразу были отсечены все возможные законные владельцы награбленного. Там говорится исключительно о праве польских граждан на реституцию. Предусмотрительно и красноречиво.

Важно заметить, что администрация Трампа уже поддержала Израиль в этом споре, как и МИД России через свое посольство в Тель-Авиве. Представители польского правительства уже вступили в контакт с представителями еврейского лобби в США с целью смягчения ситуации еще на прошлой неделе, но тут их премьер выдал несколько тирад, после которых конструктивный диалог стал затруднительным даже посредством опытных лоббистов.

Речь идет об израильско-польском конфликте, но есть тут место и для взгляда из России. Вдруг обнаруживается, что в вопросе переписывания истории у Москвы есть достаточно решительный и влиятельный союзник. Тождественный подход к истории и урокам Второй мировой войны был зафиксирован в российско-израильской декларации президента Израиля Шимона Переса и президента России Дмитрия Медведева, оглашённой в августе 2009 года:

«Еврейский и русский народы сражались на одной стороне во время Второй мировой войны, были вместе в борьбе против гитлеризма и расизма. Сотни тысяч евреев бок о бок с русскими и представителями других народов Советского Союза сражались в рядах Красной армии, которая освобождала концентрационные лагеря и лагеря смерти, сыграла жизненно важную и ключевую роль в исходе войны против нацистской Германии. Многие из этих героев Красной армии сейчас живут в России, Израиле, других государствах. Мы чтим их мужество и решимость. Никакая попытка ревизии истории не способна принизить или затушевать эти явные факты. Попытки отрицания Холокоста являются прямым оскорблением памяти всех жертв Второй мировой войны и тех, кто боролся против фашизма, попытки принизить трагедию Холокоста и вычеркнуть его из истории, а также умолчать о гибели и страданиях миллионов невинных жертв разных национальностей».

Поэтому совершенно естественным было согласие Израиля провести в Кнессете синхронное заседание с Госдарственной думой после принятия польским парламентом законодательного поощрения разрушения памятников советским солдатам. Казалось бы, заручиться поддержкой Израиля — это ломиться в открытую дверь. Если так, то кто мешает активному и широкому фрону против глорификации нацизма на Украине и в Прибалтике?

Напомним, что 62 депутата Кнессета (из 120) выступили с открытым обращением в Европарламент незадолго до Майдана против опасных тенденций героизации нацизма на Украине. Однако все выступления в Израиле против извращения истории делались самостоятельно, безо всякой координации с Россией. Можно легко предположить, что в Иерусалиме отнесутся с пониманием к любой российской инициативе по увековечению памяти жертв и освободителей. Не только понять, но и активно поддержать.