Россия. Поле боя — планетарная энергетика

Москва, , 03:37 — REGNUM То, что США в новой стратегии национальной безопасности назначили Россию, Китай, Иран и Северную Корею угрозами для своей национальной безопасности, позволяет предположить как схему подавления этих неугодных США стран, так и возможные пути противодействия. Каковы могут быть эффективные и экономически значительные контрмеры со стороны этих государств, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Борис Марцинкевич.

Множество подсказок, позволяющих правильно понять сложившуюся обстановку, содержатся уже в самом документе. Недаром Россия в нем описывается как страна, способная к организации «более разнообразных» угроз, чем когда-то СССР. А в качестве основной из них упоминается распространение своего влияния в разных регионах Европы и Азии через контроль над ключевыми энергетическими ресурсами. Следовательно, стоит повнимательнее присмотреться к возможностям России на данном поле.

А возможности чрезвычайно широки, поле для маневра огромно, и организовать контрмеры в рамках классического «открытого рынка» чрезвычайно тяжело». Действительно, перспективы Европы в плане энергоносителей выглядят удручающе, постепенно подходят к исчерпанию месторождения углеводородов как на севере Европы, так и в ближайших государствах Северной Африки. Альтернативы две: трубопроводы из России или сжиженный газ из Америки. Причем сжиженный американский газ гораздо дороже. Но даже в случае, если Европа решиться нанести себе экономический ущерб, перейдя на американский газ, возможности России по продвижению на энергорынок это не отменит. Каков же стратегический маневр на поле новой борьбы за планетарную энергетику?

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