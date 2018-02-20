Украина утратила свою субъектность — эксперты о визите Джона Салливана

Киев, , 16:13 — REGNUM Завтра, 21 февраля, Украину посетит заместитель государственного секретаря США Джон Салливан. Визит состоится в рамках турне Салливана в Европу, которое длится с 16 по 23 февраля. Как сообщается в заявлении госдепартамента США, Салливан проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом и главой МИД Павлом Климкиным.

«Он подчеркнет важность для Украины быстрого внедрения возможных экономических и антикоррупционных реформ и подтвердит американскую поддержку суверенитета Украины и территориальной целостности», — говорится в сообщении.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины Маркиян Лубкивский сообщил, что во время встречи с американским чиновником будут обсуждаться вопросы создания высшего антикоррупционного суда, давления на политических оппонентов и проведение выборов.

«Однозначно будет обсуждаться тема агрессии Российской Федерации против Украины. Наше руководство должно было сделать всё возможное и невозможное, чтобы США были максимально активно привлечены к вопросу урегулирования ситуации в пользу Украины для восстановления территориальной целостности и суверенитета», — сказал Лубкивский 20 февраля в эфире «112 Украина».

Кроме того, политический эксперт Елена Дьяченко считает, что подобные заявления госдепа США о целях визита Салливана, говорят об утрате Украиной своей субъектности.

«Это абсолютно позорный месседж для нас и свидетельство утраты субъектности на международной арене. Представьте себе, что какое-то государство позволит себе в повелительном наклонении, такими императивами общаться с США. Представьте, что Украина подобное заявляет Брюсселю, Украина такое заявляет Вашингтону. Это нормальная ситуация для текущей власти. Это не нормальная ситуация для суверенного государства, которое уважают в мире», — сказала Дьяченко.

В свою очередь, политолог Дмитрий Корнейчук полагает, что Белый дом посылает Порошенко намек о том, что на него больше не будут делать ставку на президентских выборах.

«Все визиты американских дипломатов связаны с тем, что Вашингтон постоянно недоволен тем, что происходит в Украине. Они каждый раз присылают кураторов, чтобы в очередной раз подчеркнуть для нашей украинской власти, что они должны выполнять свои обязательства перед Западом — бороться с коррупцией, внедрять антикоррупционный суд. Думаю, что замгоссекретаря приезжает, чтобы поговорить не только с властью, но и всеми нашими политиками, чтобы они в раде проголосовали за антикоррупционный суд. Потому что Порошенко постоянно рассказывает, что он хочет, но у него нет голосов. Ключевой месседж в том, что Вашингтон постоянно повторяет о том, что в Киеве сидят коррупционеры. Это говорит о том, что США уже не делают ставку на нынешнюю власть после президентских выборов», — полагает Корнейчук.

Он считает, что новым президентом Украины станет кандидатура, согласованная Вашингтоном и Москвой, которая выполнит Минские соглашения.

«Порошенко дают спокойно досидеть до весны 2019 года. Поэтому сейчас не будет никаких досрочных выборов. США нужно, чтобы у нас все было спокойно, чтобы был рабочий парламент, чтобы парламент принимал Минские законы в рамках договоренностей между Вашингтоном и Москвой. За это Порошенко досиживает до президентских выборов, а дальше происходит смена на лояльную кандидатуру, которая будет компромиссной между Вашингтоном и Москвой. Чтобы тот человек окончательно выполнил Минские соглашения. Под Порошенко максимум, на что они будут доведены — это ввод миротворцев в Донбасс», — считает Корнейчук.

Напомним, очередные выборы президента Украины в соответствии с конституцией Украины и законом Украины «О выборах президента Украины» должны состояться 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок.