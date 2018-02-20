Украина ударила по белорусским миротворцам

Юрий Баранчик, , 17:39 — REGNUM

Похоже, Украина становится одной сплошной внешнеполитической болью официального Минска. Пока боль, конечно, небольшая. Но как любая ноющая зубная боль доставляет постоянное неудобство и дискомфорт, мешая сознанию выполнять даже простейшие мыслительные и организационные функции, так и украинское направление внешней политики официального Минска приносит белорусским властям пока только одни сплошные обиды и разочарования.

Так, в воскресенье Александр Лукашенко, используя как повод голосование на выборах депутатов в местные советы, рассказал собравшимся журналистам про свое видение конфликта на Украине и по ходу прошелся по президенту Казахстана.

По словам Лукашенко, Минск останется переговорной площадкой по урегулированию конфликта на Украине: «Эту тему в средствах массовой информации развернули, до скандала дошло. Я знаю, что никуда эта площадка не денется. Неужели европейские проблемы кто-то поедет в Азию решать?» — спросил глава Беларуси, явно намекая на слова, сказанные президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в ходе недавнего визита в США.

При этом глава белорусского государства уверен, что на встрече президентов США и Казахстана вопрос о переносе переговоров по Украине не обсуждался: «Я не то что не верю, я знаю, что этот вопрос Трамп не поднимал. У кого-то чешутся руки обсудить этот вопрос и показаться миротворцем. Поэтому никаких там обсуждений не было, встреча была короткая, не до этого было. Вы знаете ее результаты: якобы кредиты на $7,5 млрд подписаны, знаете, по каким направлениям — углеводороды и прочие ресурсы. Это было главное. Поэтому надо успокоиться и закрыть эту тему», — уколол белорусский президент своего казахского коллегу.

Можно, конечно, спорить с Назарбаевым, но после начала переговоров по линии Сурков-Волкер значение минской площадки для урегулирования украинского кризиса резко упало. С этим трудно спорить. И тем более не выдерживает критики тезис о том, что европейские проблемы надо решать в Европе — захотели Сурков и Волкер встретиться в Дубае, который находится гораздо дальше от Киева, чем Астана или тем более Минск — и встретились. То есть фактор расстояний в современном мире для мировых держав — фактор глубоко вторичный.

В этот же день белорусская сторона предприняла еще одну попытку как-то вернуть Минск в урегулирование украинского кризиса с помощью темы миротворцев. Ее глава белорусского государства также озвучил в этот же день: «Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину: вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь: стать между — я стану, договоритесь вывести 10 тыс. вооруженных сил Беларуси — мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь… В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию».

Однако и этот заход не был принят официальным Киевом. О том, что Белоруссия не сможет принять участие в миротворческой миссии ООН в Донбассе, поскольку является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в понедельник, 19 февраля, заявила замминистра иностранных дел Украины по европейской интеграции Елена Зеркаль: «Белоруссия не вышла из ОДКБ. А если мы исключаем НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии».

Получается, официальный Киев не доверяет больше белорусской стороне как незаинтересованному посреднику и публично дезавуирует любые инициативы белорусской стороны как невыполнимые, делая всё более выпуклым серьезный внешнеполитический провал белорусского МИД на украинском направлении.

Получается, что, несмотря на все усилия, предпринимаемые главой белорусского государства для того, чтобы Белоруссия в глазах мировой общественности путем логико-семантической связки ассоциировалась с таким крутым понятием, как «донор региональной безопасности», белорусский МИД в очередной раз, оказывается, не в состоянии решать вопросы на должном профессиональном уровне и проваливает внешнеполитические поручения главы государства.

Таким образом, несмотря на все усилия, затраченные официальным Минском на установление хороших партнерских экономических, политических и даже братских отношений с украинской хунтой, украинское политическое руководство подставляет главу белорусского государства, используя при этом белорусский МИД как приводной ремень своей внешней политики. Спрашивается — а чью игру тогда на украинском направлении внешней политики реализует глава белорусского МИД Владимир Макей?