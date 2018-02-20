На надувной лодке в Грецию — бегство чиновников от Эрдогана

Афины , , 14:25 — REGNUM Надувная лодка с 17 турецкими госслужащими и судьями, бежавшими от преследований режима, была обнаружена греческой береговой охраной. Об этом сообщает греческий сайт politischios.gr.

Отмечается, что лодка причалила к греческому острову Инуссес, и затем беглецы были переправлены на остров Хиос, где и были переданы властям. По сведениям издания, все прибывшие турецкие чиновники попросили политического убежища в Греции.

«Речь идет о турецких государственных служащих и судье, утверждающих, что им грозит тюремное заключение из-за преследований режима Эрдогана», — говорится в сообщении.

В настоящее время турецкие граждане переведены для регистрации в центр приема беженцев и мигрантов.

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Напомним, после неудачной попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года в стране были арестованы более 50 тыс. человек. Более 140 тыс. госслужащих и военных были уволены.

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Анкара обвиняет в попытке совершить переворот организацию ФЕТО оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Сам Гюлен, проживающий в США, отверг обвинения режима Эрдогана.

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