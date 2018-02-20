«Свобода мычати»: Пропагандисты наркотиков не признали свою вину

Антон Исаков, Павел Гурьянов, , 19:10 — REGNUM

После того, как ИА REGNUM рассказало своим читателям об удивительной ситуации, случившейся с молодежной журналистикой в Пермском крае, произошли не менее удивительные события.

Во-первых скандальная запись, пропагандирующая употребление наркотиков и беспорядочные сексуальные связи, была удалена, а представители «Юнпресс-Пермь» принесли неловкие извинения, в которых попытались, впрочем, безуспешно, сохранить лицо.

Очевидно, что наша публикация лишь привлекла внимание к проделкам, осуществляемым молодежным изданием, поэтому последующие обвинения ИА REGNUM в цензуре выглядят как минимум странно. Если только молодые журналисты не считают цензурой любое мнение, отличное от их собственного.

Администраторам оскандалившейся группы пришлось удалить вышеуказанную заметку, однако, как оказывается, «Юнпресс-Пермь» не спешит уступать свое право на публикацию похабщины, которая, с их точки зрения, является высшим проявлением свободы, демократии и объективизма.

Складывается впечатление, что руководство приближенного к пермским властям детского СМИ искренне не понимает, в чём заключается их вина. Это следует из бессильных причитаний, появившихся на свет после удаления скандальной записи.

Ответ на публикацию ИА REGNUM начинается с претенциозного заголовка:

«О — объективность. Молоды. Открыты. Непредвзяты».

Юнпрессовцы извиняются перед корреспондентами информационного агентства, которые посчитали мат и обсуждение сексуальных утех в детском СМИ:

«нарушением всех принципов морали и нравственности».

В самом же молодежном издании ничего аморального в публикации песен, содержащих инвективную лексику, с помощью которой описывается употребление наркотических веществ, а также половые акты, не видят, и лишь считают текст ИА REGNUM :

«Превосходным примером для изучения с юными журналистами темы ограничений на распространение определенных видов контента в официальных СМИ».

Логика такого посыла вызывает недоумение, стоит повториться, что ИА REGNUM не имеет ни желания, ни полномочий вводить какую-либо цензуру, издание всего лишь реализует свое право на свободу слова, наравне с молодыми журналистами из «Юнпресс-Пермь». Если уж так угодно, то цензуру осуществило начальство данного издания, настучав по голове его руководителям за публикацию аморальных материалов.

Далее журналисты не унимаются, они сообщают, что могут вернуть скандальную запись после:

«Обсуждения ситуации с профессиональным сообществом журналистов».

«Жесткой цензуры» не будет, уверяют своих читателей юнпрессовцы, потому что иначе не научить юных журналистов «быть непредвзятым и объективным». Учатся ли они при этом быть приличными людьми и является ли «Юнпресс-Пермь» базой для воспитания подрастающего поколения — это вопрос, который повисает в воздухе. А ведь министерство образования Пермского края очень плотно сотрудничает с этой структурой.

При поддержке министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной недавно состоялся конкурс СМИ начинающих журналистов «Взлетная полоса 2017», организованный «Юнпресс-Пермь». О близости журналистов к министерству можно судить и по презентационной фотографии издания, где министр образования Пермского края позирует в качестве журналиста «Юнпресс-Пермь». В крае регулярно осуществляются закупки на сотни тысяч рублей путевок в лагеря досуга и отдыха с образовательной программой «Юнпресс».

Ко всему вышеназванному стоит также добавить ряд высказываний, сделанных людьми, имеющими самое прямое отношение к молодежному изданию.

Так, Владимир Пирогов, до недавнего времени бывший главным редактором и директором «Юнпресс-Пермь», следующим образом охарактеризовал сложившуюся ситуацию на своей странице в социальной сети:

«Позорные СМИ, которые не дают нормально развиваться детской журналистике, да и вообще журналистике. Когда дети оказываются в рамках политических игр, когда дети оказываются в формате давления с помощью федеральных «СМИ» — это полнейший трэшняк».

Господину Пирогову стоило бы усвоить одну простую истину: дети с самого своего рождения оказываются «в формате давления», имя которому — воспитание. Получается, что бывший главный редактор языком, далеким от журналистского, прямо заявляет о том, что ребенка не надо воспитывать, нужно кормить его низкопробной похабщиной, формируя таким образом армию манкуртов, которые с радостью будут поддерживать одного маргинального политика на букву Н.

Далее, еще один журналист «Юнпресс» Иван Бажин стал на своей странице стыдить ИА REGNUM :

«Современным СМИ не стыдно потакать правительству и коммерческим организациям, им даже не стыдно упрекать, высмеивать, позорить молодых, начинающих журналистов за их объективный (может, не совсем правильный с моральной точки зрения) подход. В моменты, когда понимаешь это, становится просто грустно».

Похоже, Бажин единственный, кто понимает, что молодежное издание занимается пропагандой аморальной мерзости, но почему-то, видимо, из корпоративной этики, не хочет ее осудить.

Сотрудница «Юнпресс-Пермь» Любовь Шумилова просто не понимает, как ей работать дальше:

«Если уже обзор на достаточно известную музыкальную группу считается «пропагандой», то я понятия не имею, что можно публиковать».

Удивительно, что обзор «Юнпресс» с вышеприведенным текстом содержал такие оценки:

«Это свежо, как альпийский ветер. Ничего подобного (даже близко) не выходило лет 300, если вообще когда-либо выходило. На фоне всего сложного (либо в плане текста, либо в плане структуры музыки), что нынче релизится каждый день, такой супертанцевальный альбом — действительно глоток воды в пустыне».

К этому стоит добавить пару эпитетов вроде «шедевр» или «гениально», и полная «объективность» будет соблюдена.

О том, как дальше будет работать редакционная служба «Юнпресс», сообщила ещё одна из его сотрудниц Элина Габдуразакова:

«По-прежнему свободная и независимая редакция будет работать, несмотря на осуждения со стороны «федеральных СМИ»

Поддержал своих подопечных и Александр Мясников, учредитель «Юнпресс-Пермь», а также детско-юношеского центра «Импульс» и «Центра развития образования и культуры «Малахит»:

"Ребята, молодцы, я с вами!»

Хочется спросить у господина Мясникова, почему ребята молодцы? Потому что опубликовали матерную песенку, а потом, поджав хвост, ее удалили, при этом пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре?

Накопив достаточное количество высказываний, наполненных глубокомысленными интенциями, юнепрессовцы собрались с духом и анонсировали дискуссию о сложившейся ситуации на тему: «Рамки дозволенного в молодежных СМИ».

Как сообщается, на разговор приглашены представители Роскомнадзора, Юнармии, практикующие журналисты и представители вузов Перми. Пермское молодёжное СМИ просит публично объяснить им, «какие материалы допустимы к публикации, а какие нет и почему». Вероятно, их партнёры из министерства образования и науки Пермского края сами это сделать не в состоянии. Мы, в свою очередь, продолжим наблюдать за творчеством молодых журналистов, помогая им освоиться в столь непростой профессии.

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