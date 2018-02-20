«Холокост — это травма евреев и поляков»

Станислав Стремидловский, , 13:23 — REGNUM

Польское общество потрясла драматическая история 43-летней украинки Оксаны Харченко, которой после перенесенного инсульта не было оказано медицинской помощи. Как пишет Gazeta Lubuska (Гожув-Велькопольский и Зелена-Гура), Оксана вместе с сестрой Натальей уехали на работу в Польшу. Их наняли в компанию Polskie Warzywa в великопольском городе Крерово, владельцем которой является Енджей Чиховлас. В Киеве у Оксаны осталось двое детей, как и многие ее соотечественники, женщина была вынуждена работать в Польше, чтобы отправлять деньги своей семье на Украину. Проблема в том, что работала Оксана нелегально, у нее не было страховки. 8 января ей стало плохо, повысилось давление, началась рвота. Наталья обратилась к руководству компании за помощью, но вместо врачей скорой помощи на пороге их комнаты появился глава фирмы. Он приказал женщинам одеться и посадил в свою машину. Потом они долго ездили по городу, пока Чиховлас не высадил Оксану с Натальей на скамейку и вызвал полицию, сообщив о «пьяных людях». Он заявил сестрам, что те не должны рассказывать о работе на него. Типа Оксана и Наталья ходили по магазинам, внезапно одной из них стало плохо, а этот пан просто остановился, чтобы помочь. История получила серьезную огласку. Сеть супермаркетов Lidl приняла решение разорвать контракт с Polskie Warzywa. И это не сулит Чиховласу ничего хорошего, так как Lidl был главным покупателем продукции его фирмы на протяжении последних 15 лет. Более того, делом заинтересовалась прокуратура. Глава Великопольского воеводства Збигнев Хоффман попросил командующего полицией воеводства проконтролировать ход расследования.

В настоящее время Оксана находится в больнице министерства внутренних дел в Познани, сообщает Głos Wielkopolski (Познань). Вместе с ней сидит ее сестра. По словам почетного консула Украины в Великопольше Витольда Хоровского, «мы хотели бы, чтобы Оксану лечили здесь». Скорее всего, реабилитацию Оксана будет проходить в центре в Гужне, недалеко от Лешно. Сестрам не нужно беспокоиться о проблеме покрытия расходов. Для этой цели собрано более 80 000 злотых. Еще 10 тысяч добавили местные власти. Помимо того, бывший работодатель женщины, Енджей Чиховлас, подтвердил в письме в украинское посольство в Варшаве, что он выделит 100 тысяч злотых «на стационарное лечение и реабилитацию г-жи Харченко», а также «окажет необходимую помощь ее родственникам». Сейчас Оксана постепенно восстанавливается, хотя с трудом говорит, но уже самостоятельно ест. Однако стать такой, как прежде, она уже не сможет никогда.

Холокост — это травма евреев, но также и поляков. С таким утверждением на страницах портала Super Nowości (Жешув) выступила профессор Эльжбета Рончы, историк из Университета Жешува. Сколько евреев жило до войны в регионе нынешнего Подкарпатского воеводства, по ее словам, сказать трудно, поскольку статистика обрывается на 1931 годе. На тот момент в Подкарпатье было зафиксировано около 120 тысяч иудеев. В некоторых городах евреи составляли 50% населения, в крупнейших центрах от 33 до 40%. В 1931 году в Пшемышле проживало более 17 тысяч евреев, а в Жешуве — 11 тысяч. Галицкие евреи были в основном бедными, и «это немного расходится с нашим взглядом на еврейское население». Поляки воспринимали евреев как финансистов, владельцев многоквартирных домов, врачей и адвокатов. Однако реальность была иной. Профессор рассказала о воспоминаниях своей матери: та помнит евреев как бедняков, которые обычно занимались развесной торговлей от двери до двери. «Еврей не завтракал, пока не продал что-нибудь, повторяла она, — говорит пани Рончы. — Это логично, если не продал, нечего было покупать. В более крупных городах евреи имели больше возможностей. Они делали всё, чтобы воспитывать своих детей, потому что для них профессия адвоката или врача означала беспрецедентный престиж и позволяла вести достойную жизнь». Некоторые богатые евреи делали широкие жесты. Адольф Танненбаум из Жешува выделил часть своих денег для строительства Народного дома, самого великолепного общественного здания в межвоенный период. Сегодня этот Народный дом является областным центром культуры на улице Окшей. В Жешуве евреи появились в середине XVI века и до начала Второй мировой войны жили в так называемом Новом городе. В собственной религиозной общине им было легче культивировать свою культуру, обычаи, жить в соответствии с предписаниями. В Подкарпатье доминировали верующие евреи, было много хасидов. Старейшины говорили главным образом на идише. И это объясняет в определенной степени, почему большинство не ассимилировалось. У интеллигенции было по-другому, там барьеры исчезли. Но в целом в Галиции евреи жили около поляков, а поляки около евреев. В 1918—1921 годах наблюдались антисемитские выступления, затем ситуация успокоилась, но во второй половине 1930-х годов снова вспыхнула агрессия. Профессор считает, что вражду культивировали сверху вниз политики. Подкарпатье не стало исключением. Были нападения на евреев, выбивали окна в магазинах и мастерских, их грабили. «Мне жаль повторять это, однако Католическая церковь не сделала всего возможного, чтобы остановить неприязнь к евреям, — констатирует историк. — А ведь до Второй мировой войны для сельского населения, преобладавшего в нашем регионе, священник был высшим авторитетом. Сила влияния Церкви была большой».

Власти Водзиславского района (Силезское воеводство) подали в суд заявление с просьбой ликвидировать ассоциацию «Гордость и Современность», члены которой устроили празднование дня рождения Адольфа Гитлера в лесу 13 мая 2017 года, информирует Dziennik Łódzki (Лодзь). Об этих современных польских неонацистах в январе сего года рассказал один из польских телеканалов. 22 января водзиславские власти затребовали у ассоциации объяснения. Ответ был получен 12 февраля. Согласно информации издания, «Гордость и Современность» заявила, что не была организатором празднования дня рождения фюрера. Однако она не осуждает события в лесу Водзислава и заявляет, что члены ассоциации принимали участие в мероприятии в частном порядке. Юристы районной администрации провели консультации с прокуратурой Гливице, которая ведет два расследования: в части пропаганды тоталитарного строя и в части запрета ассоциации. Следователи заверили, что после направления властями Водзислава в суд требования о роспуске организации, прокуратура попросит привлечь ее как участника в разбирательство и предоставит собранные ею материалы.

Вроцлав или Бреслау — какое название города мы должны продвигать за границей? Этим вопросом озадачена Gazeta Wrocławska (Вроцлав). Как вспоминает евродепутат от правящей польской партии «Право и Справедливость» Рышард Чарнецкий, еще 20 лет назад в немецких аэропортах употреблялось два названия города, польское Вроцлав и немецкое Бреслау. Но сейчас чаще используется только германский вариант. Политик вспоминает, как однажды в разговоре с испанским председателем Европейского парламента он употребил польское имя города. «У меня создалось впечатление, что он не понял, о чем мы говорим, — говорит Чарнецкий. — Меня осенило, и я Вроцлав назвал Бреслау. Испанец сразу проснулся и понял, о чём речь. Но то, что может иметь место в частном разговоре, неофициально, не должно присутствовать на официальном уровне в XXI веке». Девять лет назад евродепутат Лидия Йоанна Герингер де Оденберг предлагала вроцлавчанам придумать английское имя для продвижения города в Европе. Говорила, что у всех крупных и известных городов есть такие имена. По мнению Лидии, Вроцлав мог бы называться Вратиславией (Vratislavia). Магдалена Пясецкая, вице-президент Вроцлава, признает, что Бреслау чаще всего используется западным соседом Польши, а в других европейских странах присутствует Вроцлав. «Конечно, мы не можем перечеркнуть историю, с которой связано имя Бреслау. Однако я считаю, что мы должны последовательно выстраивать бренд Вроцлава», — подчеркивает вице-президент. Хотя и признает, что выговаривать слово «Вроцлав» иностранцам труднее. И это, по мнению эксперта из варшавского Университета социальных и гуманитарных наук Карины Стасюк-Крайевской, может быть причиной того, что многие люди используют имя «Бреслау». В свою очередь, профессор Ян Мёдек, выдающийся лингвист, объясняет, что в том, чтобы называть Вроцлав немецким Бреслау, нет ничего плохого. «Не Адольф Гитлер изобрел слово «Бреслау», — добавляет профессор. — Вроцлав — это старинное славянское имя, ему тысяча лет, но оно было заменено именем «Бреслау». Равно как заменой Parisii стал Paryż (Париж), а Assisi — Asyż (Ассизи)».

По прошествии более четырех месяцев соглашение почти достигнуто: если члены СДПГ проголосуют за него, социал-демократы вместе с ХДС и ХСС составят правящую коалицию в Германии, рассуждает Wochenblatt (Ополе). И чего ждать от нее немецким меньшинствам? Еще во время избирательной кампании Союз немецких обществ (ZNS) направил германским партиям запрос, как они планируют поддерживать меньшинства. Велико же было разочарование, когда христианские демократы, заявив о намерении вести политику в пользу меньшинств, не отразили это в своей избирательной программе. Нет упоминания о немцах за границей и в меморандуме, составленном по итогам предварительных переговоров о создании коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ. «Поэтому для нас важно то, что о меньшинствах немецких четко говорится в коалиционном соглашении, так как это является хорошей основой для продолжения поддержки наших обществ в Европе и на постсоветском пространстве», — говорит Бернард Гайда, председатель Союза немецких социально-культурных ассоциаций в Польше (VdG). В главе Х нового коалиционного соглашения говорится, что партии подтверждают прежние заявления о готовности выполнять определенные обязательства в отношении немцев, живущих в Центрально-Восточной Европе и государствах бывшего СССР. В главе XII упоминается, что «немецкие национальные группы и меньшинства являются частью нашей культурной и исторической идентичности, обогащением культурного разнообразия в своих странах и представляют собой важное связующее звено между Германией с отдельными странами-партнерами. Мы хотим продолжать поддерживать их деятельность и развитие». Наконец, в главе XIII находим: «Наследие немцев в Центральной и Восточной Европе и блага культуры изгнанных и перемещенных лиц — это важные элементы культурной идентичности Германии». Партии — участники коалиции считают, что в социальных интересах будет «углубленное изучение исторической тематикой принудительной миграции, бегства и изгнания». Интересно, что прежнее МВД Германии, которое должен будет возглавить представитель ХСС Хорст Зеехофер, теперь получит имя министерства внутренних дел, строительства и регионального развития, а неофициально — «министерство родины» (Heimatsministerium). Немецкое меньшинство надеется, что новый статус ведомства приведет к появлению в нем представителей по делам изгнанных или немцев, которые в отдельных странах не признаны в качестве национальных меньшинств, потому что являются, например, мигрантами. Больше внимания можно было бы также посвятить исследованиям истории немцев в странах Центральной и Восточной Европы. Итак, теперь все зависит от членов СДПГ. Если они пойдут на создание большой коалиции, немецкое меньшинство в Польше сможет начать говорить о своем будущем с людьми, принимающими решения.

6 Lukaszkot Эльблонг

Порт Эльблонга не готов к тому, чтобы принимать более крупные суда после того, как будет проложен морской канал через Вислинскую (Балтийскую) косу, пишет Dziennik Elblaski (Эльблонг). Чтобы воплотить мечты о преобразовании в «IV порт Республики Польши», нужны вложения, на которые в настоящее время у польского правительства нет денег. В срочном порядке необходимо сделать как минимум четыре инвестиции — построить мосты на реке Эльблонг и Ягеллонском канале, поворотный стол для кораблей на реке Эльблонг, новую набережную на улице Радомской и проложить железнодорожную ветку к терминалу № 2. Также необходимо модернизировать подход к эльблонгскому порту и углубить фарватер, чтобы с места, где будет построен причал, суда могли бы перейти в порт. Депутат сейма Польши Яцек Потас из оппозиционной «Гражданской платформы» предлагал принять соответствующие поправки в государственный бюджет, однако при окончательном голосовании они были провалены. «Я также получил ответ от министра морского и водного транспорта Марека Грубарчика на мой запрос, который не очень оптимистичен в этом вопросе, — сообщил депутат. — Министр признает, что к 2022 году, когда будет вырыт морской канал, инвестиции в порт Эльблонг должны быть сделаны, но в то же время он говорит — у правительства нет ресурсов, а Европейская комиссия не выделила средств для выполнения этой задачи. И передает ответственность местному самоуправлению. Неправда: в национальные дороги, водные пути или порты обязано вкладываться польское правительство». По оценкам Протаса, требуется около 200 млн злотых. Политик считает, что часть средств мог бы дать бюджет, а часть — ЕС, необходимо только «поговорить с Европейской комиссией: практика показывает, что еврокомиссары открыты для диалога». Как поясняет депутат, «наш Варминско-Мазурский регион — периферийный и обделенный. Мудрое правительство должно инвестировать в такие регионы, используя сильные стороны, которые могут способствовать их развитию. Для Эльблонга этим является морской порт».