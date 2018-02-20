«Лишь реагируем»: как Пентагон объяснил корабли 6-го флота в Черном море

Анна Филоненко, , 13:04 — REGNUM

Причиной возрастающей активности США в Черном море стали якобы агрессивные действия России — Пентагон лишь реагирует, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американском военном ведомстве. Речь идет о том, что Россия увеличивает свою группировку в Крыму, и на это Вашингтон предпринимает ответные действия, вводя в Черное море корабли 6-го флота.

Впервые с июля 2017 года в Черном море оказались сразу два корабля 6-го флота — эсминцы Ross и Carney. Собеседник телеканала пояснил, что это реакция, в частности, на размещение Россией в Крыму подводных лодок.

Другой источник телекомпании обвинил Россию в том, что она пытается «скрывать свою активность». Так он прокомментировал полеты американской разведывательной авиации над акваторией Черного моря.

Если в Черном море американские корабли будут находиться на постоянной основе, то это может «понизить чувствительность» России к присутствию в регионе американских военных, считает собеседник CNN в американском военном командовании в Европе.

Он напомнил о временах холодной войны, когда такое присутствие позволяло определить роли в противостоянии и избегать инцидентов. Тогда «каждый из партнеров» знал свое «место в танце».

Официально в 6-м флоте объяснили присутствие военных кораблей в Черном море необходимостью обеспечения безопасности. Командир эсминца Carney вице-адмирал Кристофер Грэди подчеркнул, что решение о направлении двух кораблей в указанный район не является реакцией на что-либо, а было принято заблаговременно.

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Активность НАТО в Черном море, вопреки заявлениям Пентагона об обратном, продолжает возрастать. В конце января в Черное море вошел ракетный эсминец Duncan Королевского ВМФ Великобритании. Он проследовал на север вдоль западного побережья в сопровождении турецкого фрегата Gaziantep.

Кроме того, участились случаи попыток нарушения воздушного пространства над Черным морем у границ Крыма со стороны самолетов НАТО. Российские самолеты вынуждены подниматься на перехват разведчиков, причем Пентагон обвиняет Россию в «опасных» действиях и провоцировании конфликтов.

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Высшее руководство стран НАТО и самого альянса продолжает обвинять Россию в наращивании активности как в Черном море, так и на границах со странами ЕС, в том числе в Прибалтике.

Говорится и о том, что Россия «пытается развязать» ядерную гонку и якобы нарушает договор по РСМД. Об этом, в частности, накануне сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

С одной стороны, необходимостью «сдерживания» России объясняется рост военных бюджетов США и наращивание гонки вооружений. Что, отметим, противоречит предвыборным обещаниям президента США Дональда Трампа о сокращении военных расходов и прекращению военных миссий в ряде стран.

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С другой стороны, убеждая мировую общественность в агрессивных намерениях России, Вашингтон подтверждает необходимость продолжения политики давления на Москву. Тем самым подтверждая сделанные ранее заявления и принятые документы, в которых Россия названа одним из ключевых «противников» в мире.