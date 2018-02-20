Назарбаев утвердил в Казахстане новую версию алфавита на латинице

Астана, , 07:46 — REGNUM В Казахстане утверждена новая версия алфавита казахского языка. Теперь он будет основываться не на кириллице, как раньше, а перейдёт на латиницу. Соответствующие изменения в изданный ранее указ о переводе алфавита казахского языка на латиницу внёс президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Документ подписан главой республики 19 февраля, а сегодня, 20 февраля, опубликован на официальном сайте президента.

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В приложении к указу — алфавит, изложенный в новой редакции. Он также содержит 32 буквы, но в нём стало меньше апострофов (шесть вместо прежних девяти) и введены диграфы «sh», «ch».

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Трудности перехода: Казахский алфавит переведут на латиницу к 2025 году

Как сообщало ИА REGNUM, указ о поэтапном переводе алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал в октябре 2017 года. К указу прилагался алфавит, состоящий из 32 букв, девять из которых пишутся с апострофами. Например, республика Казахстан будет написана Qazaqstan Respy’bli’kasy, а слово вишня (шие) — s’i’i’e. Это сильно затруднит чтение и письмо.

Напомним, с 1940 года в Казахстане использовался казахский алфавит на основе кириллицы, включающий 42 буквы.

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