Киев выступил против введения белорусских миротворцев в Донбасс

Киев, , 07:19 — REGNUM МИД Украины выступил против введения белорусских миротворцев в зону конфликта в Донбассе. Об этом заявила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Дипломат, отвечающая за вопросы евроинтеграции Украины, подчеркнула, что основная причина негативного отношения Киева к подобной инициативе белорусского руководства заключается в том, что Белоруссия является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Насколько я знаю, Белоруссия не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем (из миротворческой миссии в Донбассе, прим. ИА REGNUM ) НАТО, то очень логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже принимают участие в миссии», — сказала Зеркаль в эфире «5 канала».

В своем заявлении замглавы украинского внешнеполитического ведомства также подчеркнула, что в вопросе размещения миротворческой миссии в Донбассе «играть по правилам России никто не будет».

Следует отметить, что ранее предложение о размещении белорусских миротворцев в зоне конфликта в Донбассе обсуждалось на встрече министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея и спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Читайте также: Волкер о миротворцах ООН в Донбассе: «Россия предложила другую концепцию»

По словам главы МИД Белоруссии, в позициях Москвы и Киева «есть большие различия», и потому задача состоит в том, чтобы «сблизить эти позиции».

Читайте также: Белорусские «голубые каски» готовы примирять Донбасс и Киев

Добавим, президент Белоруссии Александр Лукашенко 18 февраля подтвердил, что Белоруссия готова направить свой миротворческий контингент в Донбасс. Глава государства также сообщил, что ранее предлагал своё посредничество и российскому, и украинскому президентам.

Читайте также: Лукашенко готов отправить белорусских миротворцев в Донбасс

Читайте развитие сюжета: «Миротворческий проект» стал ловушкой для Белоруссии