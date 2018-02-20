Дональд Трамп занял последнее место в рейтинге президентов США

Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп занял последнее место в историческом рейтинге американских президентов, составляемом на основании опросов среди американских политологов, передаёт The New York Times.

Авторами исследования выступили профессора политологии Брендон Роттингхаус и Джастин Вон из Хьюстоновского университета и Университета штата Айдахо в Бойсе.

Опрос проводился среди 170 участников американской ассоциации политической науки, которым было предложено оценить успешность пребывания американских лидеров у власти по шкале от 0 до 100 баллов.

В результате Дональд Трамп получил общую оценку 12 баллов и занял 44-е место в рейтинге. При этом действующий глава Белого дома потеснил с последнего места традиционно считающегося худшим из президентов США Джеймса Бьюкенена, при котором начался раскол Севера и Юга, а затем последовала Гражданская война.

Предшественник Дональда Трампа Барак Обама набрал 71 балл и улучшил свою позицию, поднявшись с 18-го места в предыдущем рейтинге сразу на 8-е.

Лидерами же списка стали Авраам Линкольн (95 баллов), Джордж Вашингтон (93) и Франклин Рузвельт (89).

Впрочем, составители рейтинга отмечают, что многие из американских лидеров в начале своего президентского срока демонстрировали слабые показатели, но позже получали общественное признание. Таким образом, у Дональда Тампа остаётся ещё три года на то, чтобы изменить ситуацию.