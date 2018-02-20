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Россия призвала прекратить разгул Киева и готовиться к войне: Радио REGNUM

Политика

В Госдуме призвали инициировать расследование преступлений киевских властей, а в Генштабе ВС России готовятся к войне во всех пространствах

Россия призвала прекратить разгул Киева и готовиться к войне: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 20 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Берлускони может снова победить в Италии: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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