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Трамп: В «российском вмешательстве» замешан Барак Обама

Политика

Президент США обвинил своего предшественника в бездействии

Трамп: В «российском вмешательстве» замешан Барак Обама
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Прощание

Вашингтон, 20 февраля 2018, 00:09 — REGNUM  Бывший президент США Барак Обама не принял никаких мер для противодействия «российскому вмешательству» в выборы главы государства, заявил 19 февраля действующий американский президент Дональд Трамп.

Об этом глава нынешней президент США написал на своей странице в Twitter.

«Обама являлся президентом до и после выборов, состоявшихся в 2016 году. Почему же он не сделал что-нибудь против российского вмешательства?», — написал Трамп.

Напомним, 16 февраля Министерство юстиции США обвинило 13 граждан России и три российских компании во «вмешательстве в выборы» президента США.

Как сообщало ИА REGNUM, часть политических кругов и СМИ США до сих пор продолжают утверждать, что действующий глава Белого дома победил на президентских выборах благодаря некому «российскому вмешательству».

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До сих пор ни по этому вопросу не предъявлено ни одного факта или доказательства подобного «вмешательства».

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