Россия «будет инициировать расследование преступлений властей Украины»

Москва, , 21:18 — REGNUM В Госдуме предлагают инициировать официальное расследование преступлений властей Киева, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

«Мы будем инициировать официальное расследование в отношении преступных действий украинских властей и их пособников из бандеровских бандформирований», — сказал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Парламентарий предрекает разгул нацистов в случае игнорирования проблемы Западом.

«Если Запад в очередной раз сделает вид, что не замечает роста националистических экстремистских сил на Украине, они вскоре могут столкнуться с тем, что европейские города снова будут дрожать в страхе от разгула нацистов», — отметил он.

Преступное подстрекательство со стороны официального Киева и их связи с неонацистами, а также провокационные заявления Порошенко в адрес России «требуют ответа на межгосударственном и международном уровне», уверен Железняк.

17 февраля около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание Российского центра науки и культуры и устроили там погром. На следующий день радикалы забросали камнями здание представительства Россотрудничества, а также сожгли флаг РФ.