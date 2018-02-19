Мюнхен выписал Порошенко волчий билет. Вынесет ли уроки Минск?

Юрий Баранчик, , 22:45 — REGNUM

Все события в мире тесно взаимосвязаны. Сначала Порошенко в чём-то четыре часа пытался убедить Владимира Путина. Затем в Мюнхене Порошенко не удалось устроить бенефис своей собственной персоне в виде встречи в нормандском формате. А потом контролируемые властью в Киеве отморозки врываются в здание Россотрудничества и устраивают там погром.

Порошенко может беситься сколько угодно и говорить, что свою фабрику в Липецке меньше чем за 200 млн. рублей не продаст. Однако анализ итогов Мюнхенской конференции, на которой прошли европейские смотрины в очередной раз обновленной версии Юлии Тимошенко, говорят о том, что Европа выписала Порошенко волчий билет. Скорее всего, это была одна из последних поездок шоколадного короля в Европу, где его слушали. Дальше уровень представительства на встречах с ним будет постепенно снижаться всё ниже и ниже.

Мюнхен в очередной раз продемонстрировал, что задолго до перевыборов Порошенко стал хромой уткой. Он это и сам осознает, иначе бы не вел себя как глубоко опьяненный счастьем человек с заплетающимся языком.

Что будет с Украиной дальше? Возможны варианты. И один из них — это ее раздел. С одной стороны, это, конечно, потеря — будут резать по-живому. С другой, даже половина дружеской русской Украины с перспективой ее вхождения в состав России — это гораздо лучше, чем полностью враждебное русофобское государство на западных рубежах России.

Судьба Украины ставит определенные проблемы и перед белорусским руководством. Основной причиной гибели украинского государства стал вирус агрессивного национализма и русофобии, которую власти этой страны целенаправленно разжигали длительное время — кто-то искренне, кто-то, как Янукович, в политтехнологических целях. Но в итоге проиграли все, кроме самых отъявленных подонков, воров и преступников. Рассказы грузинских снайперов с Майдана ставят окончательную точку в спорах о том, кто в кого стрелял на Майдане.

Возникают закономерные вопросы к белорусским властям — осознали ли они всю опасность заигрывания с агрессивным национализмом и русофобией? Судя по срокам, полученным в феврале яркими белорусскими публицистами и сторонниками Русского мира — Сергеем Шиптенко, Дмитрием Алимкиным и Юрием Павловцом, при всей абсурдности и бездоказательности обвинения, — белорусские власти не только не вынесли из украинской истории никакого урока, но даже пытаются усугубить ситуацию.

Ставка на Порошенко как на человека, который будет продвигать интересы официального Минска в переговорах с Западом — себя не оправдала. Порошенко и практически весь нынешний правящий класс Украины будет зачищен — если не в Гааге, то идущими к власти нацистами «Национальных дружин». И с кем в этом случае будет вести переговоры официальный Минск? С Билецким, чьи руки по локоть в крови жителей Донбасса или, быть может, Аваковым?

Сотрудничество с Киевом подавалось как необходимость — мол, это экономическое сотрудничество. Однако сегодня на этом сотрудничестве висит роковая печать — ничто не нанесло имиджу официального Минска такого урона в общественном мнении России, даже торговля растворителями, как сотрудничество с бандеровским режимом в Киеве.

Украине уже ничто не поможет — судьба так и не состоявшейся страны решена. Вынесет ли из этой истории уроки официальный Минск — покажет ближайшее время. Нельзя использовать Россию только как дойную корову в вопросах поставок дешевых нефти и газа. Пока Москва не обращает внимания на то, что и как делает официальный Минск — не до этого. Однако мониторинг происходящего ведется, и он отнюдь не в пользу официального Минска.