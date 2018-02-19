Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию вокруг сирийского Африна

Москва, , 18:11 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что лидеры двух стран отметили положительную динамику развития российско-турецкого сотрудничества и условились о проведении в ближайшей перспективе ряда контактов на различных уровнях.

Особое внимание в разговоре Путина с Эрдоганом было уделено вопросам дальнейшего укрепления взаимодействия между Москвой и Анкарой в астанинском формате. Лидеры двух стран подтвердили готовность к плотной координации усилий России, Турции и Ирана в целях обеспечения эффективного функционирования зон деэскалации в Сирии и продвижения политического процесса урегулирования.

Продвижение политического процесса заключается в развитие договорённостей, достигнутых на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи, отметили Путин и Эрдоган.

Кроме того Путин и Эрдоган отдельно обсудили ситуацию на северо-западе Сирии, в том числе с учётом турецкой военной операции «Оливковая ветвь» в районе сирийского населенного пункта Африн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня стало известно, что отряды сирийского народного ополчения в ближайшие часы могут войти в населенный пункт Африн, в окрестностях которого турецкая армия ведет боевые действия против курдских отрядов.

Предполагается, что отряды сирийского народного ополчения, воюющие на стороне официального Дамаска, возьмут под защиту местное курдское население в Африне для защиты от турецкой агрессии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие войска, которые участвуют в операции «Оливковая ветвь» в районе Африна, готовы дать отпор сирийским проправительственным силам, который готовятся занять город.

Стоит отметить, что Чавушоглу сделал вполне конкретное заявление. Он сказал, что в том случае, если сирийские правительственные силы войдут в Африн для зачистки города от вооруженных формирований курдов, то никаких проблем с турецкой армией у них не будет.

«Однако если речь идет об их защите YPG, тогда ничто и никто не сможет остановить нас или военнослужащих Турции», — заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

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