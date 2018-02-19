Как получилось, что США угрожают «американскому» миропорядку

Мюнхен, Германия, , 17:28 — REGNUM Завершившаяся в Мюнхене конференция по безопасности подтвердила живучесть основных принципов всемирного глобализаторства, хотя нашлись и колеблющиеся. На самом мероприятии обсуждалось только состояние основного миропроекта, что не означает само по себе отсутствия альтернативных вариантов. Однако участниками конференции, по-видимому, молчаливо предполагается порочность всяких посягательств на основной вариант, и безопасность обсуждается только в его отношении. Так что же угрожает, казалось бы победно шествующему по планете либерально-глобализаторскому проекту?

Среди экспертов всё больший вес приобретает версия, что классическая глобализаторская модель в своем изводе приведет мир к образованию «островов стабильности» — сохраняющих технологическое и социальное преимущество государств — и новых колоний в состоянии хаоса. Это подтверждает и метод, когда любая цель выгодоприобретателей глобализации достигается почти исключительно мягкой силой с применением военной только тогда, когда остается добить изнуренного гражданской войной противника. Одним из побочных эффектов безудержной веры во взятый курс на «всепланетную демократизацию» стало существенное развращение представлений западного обывателя, раскрутив до уровня психиатрического симптома концепцию «американской исключительности».

Однако в результате глобализационных процессов США потеряли за последнее время существенную часть производства и нарастили гигантский госдолг. Эта проблема определила появление «поправки Трампа» к мировому процессу и появление второго варианта развития. Производство должно быть возвращено в Америку, а от госдолга надо избавиться. Такой «план Б» создан ради гарантии для США реальной стабильности и противоречит предшествующему курсу. До всего мира Трампу, по сути, особого дела нет, но ему явно есть дело до Америки, которой грозит сгореть в топке мировой либероидной революции при осуществлении «плана А».

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Так откуда возникла злобная реакция на Трампа в ходе Мюнхенской конференции?

«Дональд Трамп и другие политики похожего склада на Западе продвигают отсталое понимание западной цивилизации, основанное на истории, культуре и религии вместо либеральных ценностей и достижений в сфере демократии», — говорится в предварявшем конференцию докладе.

Такое отторжение возникло в силу того, что американская элита раскололась на тех, кто считает либеральную стезю победительной, и тех, кто в этом усомнился или не готов жертвовать своей страной.

Что удивительно, такая, казалось бы, несущественная для процесса в целом поправка на суверенизацию США невероятно раздражает европейских радетелей за всеобщую либерализацию. И это возмущение небеспочвенно. Ведь за Трампом могут последовать и другие суверенизаторы своих стран, те, у кого хватит на это ресурсов и политической воли: на горизонте вырисовывается «Третья модель». И она желанна для многих, недаром Сергей Лавров на той же Мюнхенской конференции выдвинул тезис о том, что «Запад плывет против течения Истории». А как ему туда не плыть, если под это и собиралось общее согласие? А вот третья модель предполагает свободное развитие в пределах отпущенных каждой стране возможностей и свободной, не посягающей на суверенитет кооперации. Поэтому относится она не к одним только США или ЕС, а вообще к любой стране, старающейся нечто противопоставить мощному наступлению подминающего всё под себя глобализаторства. Но такого рода суверенизация — нож острый для планов всемирного развала под маркой либерализма. Любые поползновения в эту сторону, кем бы они не предпринимались, не могут не подавляться. Например:

«Когда на Западе рассуждают о растущем влиянии России, подается это по большей части в отрицательном ключе», — заявил Лавров на том же мероприятии.

СМИ увлеченно обсуждали, как «Лавров назвал иррациональным мифом заявления о всемогущей российской угрозе», — хотя поведение России выглядит очевидным образом вызывающим для тех, кто привык считать глобализаторскую логику единственной из допустимых. Ведь на том же мероприятии совершенно открыто были противопоставлены «неприемлемые» апелляции к истории, культуре и религии — и либеральные ценности и достижения в сфере демократии. Приходится не согласиться с высказываниями российских официальных лиц, что у нас с Западом нет идеологических разногласий. Оказывается, есть. Возможные модели развития как раз и тяготеют к тому, чтобы перейти на уровень идеологии. Ведь неслучайно именно обращение к истории и культуре является корнем зла и источником всяческих преступлений в глазах представителей нынешнего либерального западного политикума и их единомышленников по всему свету.

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В России историко-культурный аспект, которому всеми «глобиками» объявлена война, сейчас вынужденно воплощается в виде вопроса территориального, при котором расширение территории происходит не за счет военного захвата, а по принципу восстановления былого единства. Которое было нарушено в 1991-м. Это именно органичная тенденция, обусловленная искусственным раздроблением естественного единства. Противник это прекрасно понимает, отсюда все вопли о «неизбежной российской агрессии» и соответствующие им действия по «сдерживанию».

Глобализаторы за последние десятилетия существенно продвинули свои позиции. В их лидерах подвизались администрации США, особенно преуспевшей из которых можно считать обамовскую. Методы казались несокрушимыми: для борьбы с традиционными историко-культурными единствами использовались и продолжают использоваться новоделы типа ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтожающие национальные модернистские государства. На подготовленную же таким образом почву, после развязывания местными «демократами» гражданской войны, спокойно садилась новая колониальная администрация.

Другие варианты являются лишь производными от этого, поэтому политика США по отношению к своим соперникам не может кардинально измениться, несмотря и на изменение внутреннего курса, провозглашенного Трампом, — она всё так же будет основываться на поиске и раздувании внутренних противоречий в стане противника.

Новый курс Трампа предполагает закрепление порядка на территории самих Штатов (возвращение производств, снижение зависимости от Китая). Но то же намерение было и остается преступным в глазах последовательных сторонников безудержной всемирной либерализации, о чем со всей прямотой было заявлено на Мюнхенской конференции. Так как вводить Трампа в берега плана А? Шантажировать русским следом — так он прямо в дни Мюнхенской конференции над ним насмехался:

«Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они в Москве животики от смеха надрывают. Америка, поумней», — написал Трамп в Твиттере.

Или искать средства импичмента? Лишать политической субъектности? Задействовать «Операцию Кеннеди», если операция «Russiagate» не срабатывает? Все это чревато политическими нестроениями в Штатах, гораздо более масштабными, чем те, которые имеются на данный момент. А допустить этого никак нельзя с точки зрения глобо-европейцев, поскольку нет структур, которые смогли бы взять на себя международные полицейские функции в случае, если их выронит США.

Грызня между приверженцами планов «полной или частичной» глобализации дает шанс остальному миру не стать субстратом, на котором расцветет проект управляемого хаоса. Осталось понять, как создать свой «свободный космос», в котором государства, подобно звездам в реальном космосе, не вынуждены слипаться друг с другом в глобализационное месиво.