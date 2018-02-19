Предвыборные «аномалии» в Чувашии. ЦИК РФ направляет ликвидаторов

Наталия Николаева, , 19:20 — REGNUM

Минувшая неделя в Чувашии отличилась ростом политического напряжения. Чувашия, которая на выборах не раз оказывалась в центре пристального внимания за массовую раздачу открепительных талонов, в этот раз удивляет массовым числом желающих проголосовать не по месту прописки, а по месту фактического проживания. По неофициальным данным, счёт идёт на несколько тысяч. ЦИК России напомнил об уголовной ответственности и делегировал комиссию в республику для проверки. Глава ЦИК Элла Памфилова была беспощадной: «услужливый дурак страшнее любого Госдепа». Этот же вопрос стал предметом разбирательств в ходе визита в Чувашию полномочного представителя президента России в Поволжье Михаила Бабича, поездка которого затянулась и большая часть проходила за закрытыми дверями.

Предвыборная «аномалия в Чувашии»

На очередном заседании ЦИК России были обсуждены «аномалии в Чувашии». Речь идёт о массовой подаче заявлений для голосования на президентских выборах на другом участке. Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала ситуацию «выпирающей», заместитель Николай Булаев констатировал, что данная «аномалия не ликвидирована» и в Чувашию будет направлена комиссия.

«На прошлом заседании комиссии говорили о некой аномалии в Чувашии. Аномалия не ликвидирована. Она как бы существует. Благодарны полномочному представителю президента, который этой ситуацией тоже обеспокоен и разбирался в этой ситуации досконально, в Чувашии том числе. Наша комиссия поедет туда», — сказал, в частности, Булаев, подчеркнув, что на месте «всё это выясним и примем меры».

Замглавы Центризбиркома также призвал к благоразумию, отметив, что «всё видно, кто, куда, откуда перемещается».

«И обоснованность этого перемещения у нас вызывает сомнения не только по Чувашии, но и по некоторым другим регионам. Ещё раз говорю, что эта игра — уголовное преступление. И если кто-то этого недопонимает, то мне жаль будет их судьбу поломанную. Зачем, ради чего рисковать? В стране в целом ничего не поменяется, если кто-то из своего региона «выбросит» в чужой регион людей, эти люди в том регионе не придут голосовать. И явка от этого в целом стране не поменяется. Да, она будет у вас чуть выше, а в том регионе, куда вы «сбросили», будет чуть ниже. Но тот, кто «сбросил», действует незаконно и совершает уголовное преступление.

Зачем делать, не понимаю? Ну не можете вы со своим избирателем работать — не совершайте преступление в этой части лично вы. Зачем это делают? Кто это заставляет делать? Никакой гонки за явкой ни у кого нет», — недоумевал Николай Булаев.

Он напомнил, что «система мобильного избирателя» была создана «с одной целью — дать возможность избирателю проголосовать там, где ему удобно». И сравнил данные «аномалии» с попыткой «на своём «Мерседесе» возить дрова», что «выглядит дурно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита в Чувашию полпред Михаил Бабич заявил журналистам, что «достаточно долгое время обсуждали все аспекты подготовки к избирательной кампании». И «одна из составляющих работы, которая проводятся», касается реализации возможности голосования не по месту прописки, а по месту фактического проживания. Отметим, на 1 января 2018 года в Чувашии численность избирателей составила 934 135 человек. Это на 9583 человек (или на 1,01%) меньше, чем было по состоянию на 1 июля 2017 года. Ранее неофициально сообщалось, что почти 9 тыс. избирателей Чувашии пожелали проголосовать якобы в других регионах.

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Элла Памфилова заверила, что «не допустим никакого принуждения голосования» и будет сделано всё для того, чтобы «очистить кампанию от неуклюжих услуг». Глава ЦИК РФ также акцентировала внимание на том, что поступающие жалобы направляются руководителям регионов «за моей подписью», а копии уходят в администрацию президента России.

«Если мы будем видеть, что в том или ином регионе это неэффективно и губернатор не смог справиться, и продолжают некоторые чиновники… Я ещё раз повторю: услужливый дурак страшнее любого госдепа. К сожалению, у нас такие есть», — заявила Элла Памфилова.

Чувашия в рейтингах

В связи с «убылью электората» рейтинг главы Чувашии Михаила Игнатьева на «Бирже губернаторов» снизился — уже во второй раз в феврале. От пресс-службы по-прежнему нет комментариев. Результаты «проверки связи» по состоянию на 16 февраля здесь оценили как «обилие аутсайдеров и минимум комментариев». Отметим, что также снизились позиции глав Псковской, Владимирской области, Башкирии, Бурятии, Хабаровского края, Ненецкого автономного округа. Усилили позиции главы Дагестана и Камчатского края.

Чувашия отмечена ещё в двух трёх рейтингах. Республика заняла 40 место качеству жизни, потеряв по итогам 2017 года три позиции. В рейтинге регионов ПФО за 2017 год, подготовленном «Зелёным патрулём», Чувашия также уступила три позиции, заняв девятое место. В то же время высоко оценена бюджетная система республики: по данным научно-исследовательского финансового института Минфина России, Чувашия вошла в топ-10 по уровню открытости бюджетных данных.

Визит полпреда

Предвыборная ситуация в Чувашии стала предметом обсуждения на совещании с участием приволжского полпреда Михаила Бабича. Заседание прошло за закрытыми дверями и длилось дольше запланированного — в целом рабочая поездка в Чувашию затянулась на два часа больше, чем предусматривалось изначально. Известно, что в том числе обсуждали и «аномалии», обозначенные на заседании ЦИК России. В ходе общения с журналистами Бабич не стал вдаваться в детали, сообщив, что были сделаны акценты на организационном процессе и вопросах обеспечения безопасности на президентских выборах.

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Помимо совещания, полпред также осмотрел ход строительства окружного кадетского корпуса в Чебоксарах. Настрой полпреда был подчеркнуто рабочим, он требовал однозначные, конкретные ответы на вопросах о сроках строительства, проблемах, финансировании. Стройплощадка была буквально оцеплена чиновниками всех рангов, но главными персонами стали Михаил Бабич и премьер Иван Моторин, который докладывал о ситуации и давал комментарии. В центр внимания попадали также подрядчики, которые, как складывалось ощущение, страшились такого внимания и шарахались от камер до прихода высоких гостей. Пробирало от мороза и взгляда полпреда.

Остальные терялись на их фоне, включая главу Чувашии Михаила Игнатьева, который с не меньшим интересом, чем полпред, внимал словам премьера. Моторин, который еженедельно проводит здесь совещания и знает всех рядовых строителей в лицо, заметно волновался. Впрочем, может, сказалась морозная погода и не погоде внешний вид многих чиновников: ряд из них были одеты в лёгкие туфли, модные пальто, их дополняли брендовые шарфы. Переминаясь с ноги на ногу, спешили быстро и внятно отчитаться.

«Быстрее», — полушёпотом торопил особо нерасторопных Михаил Игнатьев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект, который стартовал как окружной, сегодня фактически обрёл федеральный статус: опыт Поволжья по развитию кадетского образования одобрил премьер Дмитрий Медведев, и он станет основой для дальнейшего развития в регионах страны. Поэтому внимание к шести окружным кадетским корпусам в Поволжье повышенное, а к Чувашии — повышенное особо. Всего за полгода стройки отставание от графика обрело колоссальные размеры — на несколько месяцев. Довольно странно такое попустительство со стороны региональной власти, потому что подписи под проектом ставили высокие лица: четырёхстороннее соглашение о взаимодействии подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу, приволжский полпред Михаил Бабич, глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг и глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Штрафы сити-менеджеру и пенсионерам

В Козловском и Моргаушском районе завершились судебные заседания, которые примечательны тем, что ответчиками выступили сити-менеджер и группа пенсионеров. Глава Козловской районной администрации оштрафован на 2 тыс. рублей за нарушение законодательства из-за «воспрепятствования моей законной деятельности», сообщил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Николаев.

Заявителя поддержала прокуратура. По словам парламентария, в ноябре 2017 года поступило обращение о предоставлении помещения для встречи с избирателями, но «под различными выдуманными предлогами» в этом было отказано.

«В результате встречу пришлось проводить в неприспособленном помещении», — сказал Олег Николаев, подчеркнув, что администрация в соответствии с законом обязана была утвердить порядок и перечень помещений, предназначенных для проведения встреч с избирателями, но этого не было сделано.

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Напомним, что ранее оштрафовали на 5—10 тыс. рублей группу жителей села Юнга Моргаушского района, большинство их которых — пенсионеры. Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители села выступили против внезапно появившейся базовой вышки сотовой связи и против местной администрации. Их обсуждение, которое прошло стихийно «на лавочке», где они критиковали глав администрации района и поселения, чиновники решили представить как незаконное публичное мероприятие — то есть митинг. И бабушек отдали под суд.

Новоселье тюзовцев

Почти незамеченным для высших чинов осталось историческое событие в культурной жизни республики — новоселье Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля. ТЮЗ, который десятилетиями мыкался по разным площадкам, наконец обрёл «свой дом». В год своего 85-летия он получил сразу две сцены, «поселившись» в здании бывшего кинотеатра «Сеспель». Синхронизация двух «Сеспелей» стала праздником для артистов и зрителей, прошла с аншлагом. Из высоких чинов театр поздравил министр культуры Константин Яковлев, чьё выступление оказалось самым выдающимся.

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Самый большой кинотеатр, где установлен самый большой киноэкран в Чувашии, не выдержал конкуренции и опустел пару лет назад. Власти долго думали, что с ним делать. Сначала взяли в республиканскую собственность, отдав дирекции культурных программ, а затем «скинули» на администрацию Чебоксар. Когда мэрия начала строить масштабные планы и «заселять» помещения, внезапно вышестоящие чиновники передумали и вернули в госсобственность. Сейчас там разместили театр юного зрителя.

Артисты обживают новое здание, и пока многое в нём говорит о прошлом: кресла с выемками для попкорна и собственно сам аппарат для попкорна в фойе, зал по принципу амфитеатра, большой экран. Впрочем, экран стал изюминкой театра, обогащая спектакли. При этом кинопрофиль у «Сеспеля» сохранится: здесь по-прежнему показывают кино, но уже в разы реже. И площадка также останется как кинофестивальная.

В 2017 году на реконструкцию из республиканского бюджета потратили 12 млн рублей. И предстоит вложиться ещё. Отметим, что в последний раз масштабная реконструкция здесь проводилась 10 лет назад, и на открытие в регион приезжал Сергей Гармаш: известного артиста тогда в качестве экскурсовода водила по коридорам молодая миловидная директриса, рассказывая о перспективах и будущем.

В 2018 году ТЮЗ уже официально открыл зимний сезон на новой площадке. И следуя традициям новосёлов, первым делом выпустили на сцену чёрную кошку, которая тут же сбежала за кулисы под хлопки из театрального пистолета.

«Сегодня исторический день. Всё, о чём мечталось, свершилось. Обрели свой собственный дом», — говорят артисты.

В рамках открытия были показаны фрагменты из лучших спектаклей, выступили детские коллективы, с трибуны звучали добрые слова. Праздничный вечер примечателен творческой поддержкой коллег из других театров: были показаны совместные номера. Более того, на сцене чуть ли не в полном составе появился оркестр чувашского государственного театра оперы и балета, который даже на своей родной сцене редко предстаёт перед зрителем, большей частью находясь в оркестровой яме. Их совместное выступление стало завершающим аккордом вечера, сорвав овации.

Сплоченность артистов и переполненный зал контрастировали с отсутствием интереса к данному событию со стороны высоких персон. Актёров и зрителей поздравил министр культуры Константин Яковлев, чей служебный долг, как говорится, обязывал. Других чиновников, депутатов или представителей бизнеса в этот «исторический для Чувашии день» не замечено. Поэтому выступление министра стало не только самым длинным, но и запоминающимся, удивив словесными оборотами сидевших в зале писателей и журналистов.

ИА REGNUM публикует фрагменты из выступления министра культуры Константина Яковлева на «новоселье» театра юного зрителя.

«Дорогие друзья, я очень сегодня волнуюсь как никогда. Потому что действительно сегодня праздник. Наконец-то долгожданный 85 лет почти коллектив самого юного зрителя театра — они долго ждали этого дня. И, конечно, я не могу сегодня выразить просто искреннюю благодарность главе республики Михаилу Васильевичу — до чего он очень мудрый политик, человек большой души, который любит свой язык, свою культуру, свой род. Благодаря такому его решительному его решению, мы сумели просто подарить этот театр, прежде всего, народу — своему любимому народу…

Я побывал в двух районах — Козловском районе, Урмарском районе, встречался с коллективом всех работников культуры — люди сегодня просто восхищаются, радуются. Потому что происходит сегодня как никогда возрождение повсеместно. И в деревне, и в городе, и в театрах, то есть культура развивается. Не просто развивается, а сегодня созидательное направление. Я в душе радуюсь, что на глазах у людей радость, которую невозможно передать.

Действительно то, что сегодня театр юного зрителя, большой зал — это огромные деньги, конечно, стоит, но республика и глава, ещё раз хочу повторить, несмотря на это, такие решительные шаги мы приняли. Поэтому я хочу сказать большое спасибо всем ветеранам театра юного зрителя, всему коллективу, тоже помогли — мы все в единой команде, в одной упряжке сумели это доказать. Были возможности, и проблемы были в тот момент, и разные взгляды были, но общими усилиями мы сумели доказать. Я и тогда правительству сказал, что этот театр — это будущее, и они обязательно докажут свою востребованность. И даже сегодня по итогам: за несколько месяцев, как они начали работать, это сегодня среди всех наших театров самый успешный — я вам говорю, как есть. Они сегодня востребованы и в районах, и в городах.[…]

Думаю, наша республика — через некоторое время о ней будет говорить весь мир. Как 90 лет назад о чувашском кино говорила вся Европа. Как Таня Юн, как Кошкинский — мы сегодня в архивах читаем эти документы, на немецком языке афиши — висели они в Германии. Понимаете? Это люди в те годы делали, совершенствовали, не имея ни денег, ни богатства, в нищете и бедноте они продвигали. И Чувашская Республика была всегда в таких первых — первые театры, первое кино и сегодня открываются перед нами возможности большие, большая дорога».

Горы снега

Снегопады в Чувашии прошли, но горы снега теперь — всюду. И если дороги ещё чистятся, то во дворах, междворовых территориях и на обочинах лежат горы снега. И представляют опасность на дорогах, закрывая дорожные знаки и указатели. Об этом говорят не только жалобы от населения, но и проверки «фронтовиков», которые провели выездной мониторинг по оценке качества уборки снега на дорогах Моргаушского и Чебоксарского районов.

По оценке общественников, наименее благоприятная ситуация с уборкой снега на автодорогах сложилась в Моргаушском районе. Так, на федеральной трассе «Волга» спустя неделю после снегопада всё ещё присутствует наледь, мешающая транспорту маневрировать. Высота сугробов на обочинах и на выездах с второстепенных дорог в районе и районном центре превышает зачастую норму в 50 см и достигает 2 м. В ряде случаев не очищены от снега дорожные знаки.

«Как сообщили представители госзаказчика, в отношении подрядной организации, некачественно выполняющей работы по зимнему содержанию дорог, сейчас ведётся судебный процесс. Но водители не должны становиться «заложниками» этой ситуации», — отмечает руководитель проекта «Дорожный контроль» общественной организации «Гражданская инициатива» Илья Васильев.