На Украине уничтожают памятники, в России — могилы солдат: Радио REGNUM

Москва, 19 февраля 2018, 17:00 — REGNUM
- Цена «дружбы»: Молдавия требует от России сдать Приднестровье;
- Растоптать память: севастопольским властям неизвестна могила неизвестного солдата;
- Под любым предлогом: «декоммунизаторы» снесут Монумент Славы во Львове;
- Заработать на бумаге: реализацию макулатуры могут освободить от НДФЛ;
- Страсти на Масленицу: в Калужской области вместо чучела сожгли готический собор.
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