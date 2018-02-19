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На Украине уничтожают памятники, в России — могилы солдат: Радио REGNUM

Политика

В одном из севастопольских посёлков на месте могилы неизвестного солдата времён Великой Отечественной войны вырос двухметровый забор, а во Львове демонтируют Монумент Славы в честь победителей в Великой Отечественной войне

На Украине уничтожают памятники, в России — могилы солдат: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 19 февраля 2018, 17:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: США зовут Россию вооружаться, Украина вычищает её остатки: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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