Как на референдум: большинство крымчан готово идти на выборы

Симферополь, , 16:19 — REGNUM Более 80% крымчан собираются принять участие в первых для себя выборах президента Российской Федерации. Об этом на пресс-конференции в Симферополе 19 февраля сообщил директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, по сравнению с общероссийским фоном результат очень высокий.

«В России — порядка 70% говорят, что точно придут голосовать, а ещё 10%, что скорее придут. На их фоне Крым выглядит более политически активным регионом», — отметил социолог, подчеркнув, что не намерены принимать участие в голосовании всего 4% крымчан.

Он также отметил, что, несмотря на все проблемы, социальное самочувствие крымчан с годами улучшается: 88% жителей на сегодняшний день довольны своей жизнью, а 37% граждан республики заявили о снижении уровня коррупции в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, почти две тысячи крымчан изъявили желание голосовать на первых для себя выборах президента России по месту фактического пребывания, а не по прописке.

«По состоянию на 9 февраля 2018 года в территориальную избирательную комиссию подано 918 заявлений, через МФЦ — 879. То есть, 1797 крымчан на данный момент уже воспользовались новым правом голосования на выборах», — отмечал глава избирательной комиссии РК Михаил Малышев.

По его словам, общая численность избиратель в Республике Крым в 2018 году составляет 1 млн 483 тысячи 136 человек, в то время как в 2014 году была — 1 млн 519 тысяч 135 граждан.

Также отметим, что за последние три года в Севастополе количество избирателей выросло на семь тысяч человек, и около 700 жителей города-героя уже подали заявления о голосовании на президентских выборах не по прописке.

Всего в Крыму будут действовать 27 территориальных избирательных комиссий и 1167 участковых комиссий. На организацию выборов в Крыму было выделено более 163 млн рублей.

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