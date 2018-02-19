Венгрия хочет закрыть Украине «безвиз»: обзор «евроинтеграции»

Андрей Стеценко, , 17:20 — REGNUM

Безвизовый статус и ассоциация с ЕС

В первой декаде февраля 2018 года ЕС опубликовал стратегию ближайшего расширения. Её фаворитами стали Сербия и Черногория, которые, возможно, будут готовы к вступлению в союз к 2025 году. Ещё четыре страны — Македония, Албания, Косово, а также Босния и Герцеговина — названы потенциальными кандидатами. Это статус на одну ступеньку ниже, означающий, что данные страны также могут претендовать на вступление в ЕС, однако чёткого срока принятия не устанавливается, а политическим элитам предстоит гармонизировать законодательство и подтягивать экономику до общеевропейских требований.

Украина ожидаемо не получила даже такой «морковки». Причин для этого много, известны они также хорошо. На одну из них прозрачно указал еврокомиссар Йоханнес Хан: ЕС больше не будет принимать страны, имеющие нерешённые территориальные споры.

Представитель ЕС на Украине Хьюг Мингарелли выбрал наиболее простой способ коммуникации с украинцами — написал небольшую статью для издания «Европейская правда». Таким образом то, что обычно говорится еврочиновниками представителям украинской политической элиты, смогли прочитать и обычные украинцы.

Материал подан в виде приветственного письма депутатам верховной рады, начинающим очередную сессию после зимних каникул. Тем не менее от приветствий Мингарелли быстро переходит к делу:

«…не может быть никакого оправдания задержке внедрения Соглашения: оно должно выполняться быстро и в полной мере, и ответственность за это лежит на украинской власти, особенно на народных депутатах, избранных, чтобы представлять украинский народ и принимать решения от его имени».

Такой вот мотивирующий пинок. Дело в том, что подписание СА тянет за собой необходимость серьёзных изменений в законодательстве Украины. Последняя, однако, активно пользуется преимуществами документа, но не спешит гармонизировать своё законодательство с европейским, в частности — открывать свои рынки для европейских производителей (подробнее об этом см. ниже).

Основания для критики Украины есть. В рейтинге стран «Восточного партнерства», учитывающего достижения по имплементации Соглашения об ассоциации, Украина занимает третье место из четырех стран-участниц программы. Об этом сообщает издание «Европейская правда».

В частности, советник главы минфина Елена Макеева заявила, что Украина срывает сроки имплементации стандартов ЕС по противодействию уклонению от уплаты налогов. Что, в свою очередь, грозит Украине попаданием в т.н. «серый» список Евросоюза для государств с рисковой налоговой историей.

«Для украинского бизнеса это будет означать нежелание зарубежных партнеров вести дела с украинскими контрагентами в связи с рядом ограничений, связанных с «серым» налоговым статусом Украины. К таким ограничениям, как правило, относятся усиленный контроль со стороны банков при осуществлении платежей в Украину, ограничение по отнесению таких платежей на расходы, обложение таких платежей дополнительными налогами (например, налогом с источника) без права уменьшения ставок по конвенциям об избежании двойного налогообложения», — комментирует юрист «Ильяшев и партнёры» Галина Мельник для УНИАН.

Чем дольше действует безвиз между Украиной и ЕС, тем меньше им пользуются украинцы — сообщил во время интервью «5 каналу» глава Госпогранслужбы Пётр Цигикал. Скажем, в промежуток 11 января —11 февраля им воспользовались всего 29 тыс. украинцев (для сравнения — 100 тыс. украинцев за первый месяц после введения безвиза). В целом же, если считать с 11 июня прошлого года, доля посещений стран ЕС по безвизу сократилась до 3% от общего количества посещений, хотя летом доходила до 5%.

Однако это общие результаты, а статистика по странам отдельно иногда показывает прямо-таки взрывной рост.

«После получения безвиза украинцы резко нарастили количество поездок в… Не угадали, не в Польшу, а в Данию. За 2017 год в Данию приехало 6351 гражданина Украины, это гораздо больше, чем в 2016 году. Но тут показатели так сильно меняет база сравнения и появление новых авиамаршрутов напрямую в Данию. Что касается Польши — за 2017 год граждане Украины около 10 млн раз пересекали границу Украина — Польша. Это около 60% всех поездок украинцев в страны ЕС», — пишет директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко в материале для «112. Украина».

Оба факта объясняются просто. В Данию украинцы поехали на сбор ягод, безвиз значительно облегчил поездки в эту страну. Что же касается 10 млн пересечений украинско-польской границы, то в основном это количество формируется водителями автомобилей на европейских номерах, которым периодически необходимо пересекать границу, чтобы поддерживать транзитный статус автомобиля.

Отмена «безвиза» как ответ на затягивание Киевом создания антикоррупционного суда Украине не грозит, успокоили представители ЕС. Одновременно дав понять, что такая мера, конечно, возможна (не зря ведь перед его предоставлением Украине и Грузии в ЕС отработали механизм его ускоренной приостановки, а также выборочного запрета на въезд). Однако для её применения Украине придётся уж слишком «отличиться»: одного антикоррупционного суда будет мало.

А вот точечная приостановка режима возможна — ею грозит Украине Венгрия. По крайней мере это следует со слов политического обозревателя Мари Пьюдеба в комментарии для «Голос.UA». Это Украине продолжает аукаться закон «Об образовании», принятый осенью 2017 года. Напомним, он значительно сузил возможности компактно проживающих на Украине национальных общин других национальностей получать образование на родном языке: к 2020 году это станет полностью невозможно, а для только поступающих в школы — отменено уже сейчас. Правительство Венгрии тогда пообещало, что так просто этого не оставит. И вот 9 февраля Венгрия в очередной раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны. Однако блокировать «безвиз» венгры обещают впервые. Какой механизм для этого будут применять, обозреватель не уточнила.

Трудовая миграция

Польское издание Gazeta Prawna опубликовало свой ежегодный рейтинг «50 самых влиятельных людей польской экономики», где на втором месте, опережая президента Польши Анджея Дуду, оказался собирательный образ украинца-гастарбайтера.

«Украинцы — коллективный герой польской экономики, или по крайней мере важный и светлый пункт на рынке труда», — комментирует издание, напоминая, что в 2017 году было подано 1,7 млн заявлений о трудоустройстве граждан Украины (на треть больше, чем в 2016 году).

По различным данным, 13—14% работающих в польской экономике — украинские гастарбайтеры, хотя следует помнить, что несмотря на значительное упрощение легализации трудоустройства в последние годы всё равно часть украинцев работают без официального оформления. Также издание отмечает, что в сравнении с 2014 годом количество легально работающих украинцев выросло на 350%.

Аналитический центр Atlantic Council указывает, что в ближайшем будущем такая активная миграция создаст серьёзные демографические проблемы самой Украине. Причём причины этого не только в состоянии украинской экономики:

«Центральная и Западная Европа страдает от «идеального шторма» демографического спада, который угрожает свести на нет политический и экономический прогресс, достигнутый странами региона за последнюю четверть века… В таких условиях стоимость, навыки и географическая близость делает украинцев очень привлекательными экономическими мигрантами», — пишет аналитик Питер Дикенсон.

Нацбанк Польши сообщает, что в III квартале 2017 года украинцы перевели из Польши на родину 3,2 млрд злотых (около 930 млн долл.). 9 из 10 переводов за пределы Польши сегодня приходятся на переводы на Украину. Всего же за январь-сентябрь украинцы из Польши перевели около 2,5 млрд долл. из заработанных за этот период 4 млрд долл.

Президент всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник даже утверждает, что сегодня переводы трудовых мигрантов формируют 6% ВВП Украины. Об этом он заявил в интервью изданию «Политнавигатор». И даже это не предел: в центре новостей ООН утверждают, что ежегодные вливания в украинскую экономику от трудовой миграции достигают 9 млрд долл. в год, а это почти 10% ВВП.

«…среди трудовых мигрантов большинство составляли мужчины (70%) и люди, которые имели профессионально-техническое и законченное среднее образование (64%). В то же время наблюдается увеличение количества мигрантов с полным высшим и базовым или неполным высшим образованием», — говорится в отчёте нацбанка Украины.

Таким образом, «отъезжантами» всё чаще становятся уже и довольно благополучные (по украинским меркам) слои населения, поскольку их украинские зарплаты за квалифицированный труд не могут конкурировать с оплатой за неквалифицированный труд в Польше.

Украина сама помогает такому развитию событий, пишет обозреватель издания «Фраза» Александр Карпец:

«…внедрение внешнего независимого оценивания при поступлении в магистратуру привело к тому, что очень многие выпускники бакалавриата идут далее учиться в зарубежные, часто в польские вузы. Понятно, что основная масса, отучившись за рубежом, в Украину уже не вернется».

Что же касается менее квалифицированного труда, то там украинские работодатели уже давно сталкиваются с проблемой поиска персонала.

«Где-то 50% всех толковых водителей [дальнобойщиков — Ред.] уже уехали за рубеж. И раньше было сложно найти толкового водителя, а сейчас вообще днем с огнем не сыщешь. На Украине остаются водители, которых тут судьба как-то держит. Кто хочет заработать и может крутить баранку — все уже уехали из Украины и крутят её на польских номерах. У меня такое чувство, что все польские водители скоро будут отлично понимать украинский язык», — жалуется директор группы компаний PRIME Дмитрий Лёушкин.

Что и неудивительно. Средняя зарплата в Польше в 2017 году превысила 1 тыс евро (1075 евро в IV квартале 2017 года), что примерно в 4 раза больше, чем на Украине.

Но стимулирует к переезду не только разница в зарплатах. С 12 февраля в Польше вступили в силу изменения в закон «Об иностранцах». Они дают возможность гражданам стран, не входящих в ЕС, переносить свои компании в Польшу, получая при этом временный вид на жительство (3 года для менеджеров и специалистов компании).

Экономика и экспорт

В июле-январе 2017/18 м.г. Украина экспортировала в страны Евросоюза 9,2 тыс. тонн яблок, что в 9 раз больше, чем за аналогичный период 2016/2017 м.г. Таким образом, Украина понемногу начинает конкурировать на этом рынке с Польшей.

Также за июль-январь 2017/2018 м.г. Украина экспортировала 12,8 тыс. тонн ржи, т. е. почти в 4 раза больше, чем за аппг.

Как уже сообщалось, аграрный экспорт Украины в страны ЕС в 2017 году вырос до 5,8 млрд долл. (+37,1% по сравнению с 2016-м). Однако более 72% этого экспорта сформированы всего 3 группами товаров: зерновыми, растительным маслом и семенами масличных культур (1,7, 1,4 и 1,1 млрд долл. соответственно)

Евростат сообщает, что в январе-октябре 2017 (наиболее свежие на сегодня данные) украинским поставщикам мяса птицы удалось занять 1-е место в мировом рейтинге стран-экспортеров этого вида продукции в ЕС с результатом 129,7 тыс. тонн (+38% к аппг). Ранее на первом месте месте был Гонконг. Однако в этом году будет ещё больше. Генеральный директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко прогнозирует, что производство мяса птицы в убойном весе вырастет до 1,26 млн тонн (+4,2% к 2017 году), а вот экспорт — до 290 тыс тонн (+9%).

«Количество украинских компаний, осуществляющих экспорт товаров в государства-члены Евросоюза, постоянно растет. По данным министерства экономического развития и торговли, в прошлом году экспорт в ЕС осуществили более 14 тысяч компаний, что на 734 компании больше, чем в 2016 году», — сообщил агентству «Укринформ» представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Украинским производителям удаётся продавать в ЕС даже с/х технику. По крайней мере украинские СМИ указывают, что совокупный объём реализации сельскохозяйственного машиностроения в 2017 году достиг 10 млрд грн., из которых ¼ приходится на экспортные поступления. К сожалению, точной статистики в СМИ не приводится, однако указывается что основная часть доходов от экспорта получена именно от стран ЕС.

Кого в Европе могли заинтересовать украинские тракторы и сеялки? Можно предположить, что в этой отрасли дела идут примерно так же, как и в остальном машиностроении, т. е. Украина экспортирует в ЕС не сельхозтехнику, а отдельные компоненты по заказам, размещаемым европейскими производителями — те же самые провода.

Иными словами, наконец-то пошла торговля. Правда, потери от закрытия рынка РФ и стран СНГ она не компенсирует, однако первый результат есть: экспорт в ЕС в 2017 году на 1 млрд долл. больше, чем в 2013-м (17,5 и 16,5 млрд долл. соответственно). Если же приплюсовать и услуги, то в в прошлом году Украина продала в ЕС на 20 млрд долл. и купила на 23,3 млрд.

Но угроза торговле с Европой подкралась, откуда не ждали. Из верховной рады.

Ещё в декабре парламент Украины проголосовал за скандальный законопроект, известный под условным названием «Покупай украинское, плати украинцам». Если кратко, суть его в том, чтобы во время проведения госзакупок отдавать предпочтение украинскому производителю, поддерживая тем самым украинскую экономику, страдающую от обилия импорта: как недавно сообщалось, негативное сальдо внешней торговли Украины за прошлый год выросло до 2,6 млрд долл. (+0,6 млрд долл.). Авторы закона подсчитали, что его нормы могли бы оставлять внутри экономики Украины как минимум 1,7 млрд долл. ежегодно.

Цель хорошая, однако она совсем не соответствует Соглашению об ассоциации с ЕС и правилам Зоны свободной торговли, на что и указал недавно в ходе пресс-конференции эксперт парламентской экспертной группы по европейской интеграции Руслан Ткаченко:

«…такие преференции прямо запрещены соглашением про ассоциацию и соглашением ВОТ о госзакупках. Фактически, если такой законопроект будет принят [законопроект принят в первом чтении — Ред.], мы можем получить симметричный ответ со стороны стран-членов ЕС и стран-участниц соглашения ВОТ, что автоматически приведет к утрате прибылей украинскими предприятиями на международных рынках. Мы получим уменьшение квот на поставки товаров в ЕС, получим отказ в получении кредитов, остановку технической и другой помощи со стороны ЕС».

Кроме этого, Ткаченко упомянул также мораторий на экспорт леса-кругляка, который ЕС через лоббистов разной величины пытаются отменить вот уже более 1,5 лет. По его словам, авторы моратория не учли, что такие мероприятия применяются не только относительно экспорта, должны быть ограничения и внутреннего производства или потребления, что и дало бы возможность дискутировать с ЕС относительно его обоснованности. Однако таких ограничений наложено не было.

Откомментировал законопроект и Хьюг Мингарелли в уже упомянутой статье для «Европейской правды»:

«…регистрация законопроектов, которые противоречат или даже вредят Соглашению об ассоциации/ЗСТ, таких как законопроект «Покупай украинское, плати украинцам!», может привести к потере Украиной международной репутации и нарушению обязательств, взятых ею в отношениях с ЕС, если они не будут пересмотрены».

Программы, гранты, целевое финансирование

505 организаций из Украины подали заявки на участие в ежегодной программе поддержки научных исследований «Горизонт-2020». Ими подано 915 заявок на общую сумму 312,81 миллионов евро. Однако сумма выделенных грантов будет значительно меньше: победителями программы стали 83 организации, которые разделят между собой скромные 17,23 млн евро. Как отметили в ЕС, Украина занимает шестое место среди всех ассоциированных стран программы по количеству участников и по сумме полученного финансирования.

Город Измаил (Одесская обл) выиграл сразу два гранта ЕС на развитие местного туризма. Городской голова Измаила Андрей Абрамченко похвастался, что в программе трансграничного сотрудничества «Бассейн Чёрного моря 2014—2020» принимали участие более 500 заявок из Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Молдавии, Турции, Греции и Армении, а для финансирования отобраны всего 23 из них.

Совет Европы вместе с Евросоюзом планирует реализовать на Украине проект по обеспечению прав национальных меньшинств, в котором акцент будет делаться на координации и консультациях украинских органов власти со всеми заинтересованными сторонами. Как проинформировали в украинском МИД, стороны согласились, что новый проект благодаря «синергии усилий» станет инструментом для совершенствования правовых и институционных рамок защиты национальных меньшинств в соответствии с лучшими европейскими стандартами и практиками. Отмечается, что важной составляющей проекта должно стать повышение потенциала украинских органов власти, ответственных за вопрос национальных меньшинств и языковой политики, относительно реализации механизмов координации и консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

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