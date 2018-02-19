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США зовут Россию вооружаться, Украина вычищает её остатки: Радио REGNUM

Политика

О том, как США провоцируют гонку вооружений, и о причинах погромов российских объектов на Украине

США зовут Россию вооружаться, Украина вычищает её остатки: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 19 февраля 2018, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Переговоры России и Японии по Курилам надо переосмыслить: Радио REGNUM

Читайте развитие сюжета: На Украине уничтожают памятники, в России — могилы солдат: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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