США зовут Россию вооружаться, Украина вычищает её остатки: Радио REGNUM

Москва, 19 февраля 2018, 14:00 — REGNUM
- Жить по Суворову: США позвали Россию в гонку вооружений;
- От противника до партнёра: в НАТО нет антироссийского единства;
- Против всего русского: неонацисты намерены громить объекты России в Киеве;
- Пятно на репутации страны: Латвию потряс банковский кризис;
- Вопрос денег: в России вновь выросли долги по зарплате.
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