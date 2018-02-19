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Сирийские курды: Нас убивают американским оружием

Политика

По мнению сирийских курдов, в Африне замалчивается гибель мирных жителей

Анкара, 19 февраля 2018, 12:43 — REGNUM  Бывший сопредседатель партии Демократический союз, основанной в 2003 году сирийскими курдами, Салих Муслим подверг США и ЕС критике за позицию по Африну, сообщает 19 февраля Kurdistan.ru.

Причиной критики стало, с точки зрения Муслима, безразличие данных государств к турецкой агрессии в районе Африна.

«Турция убивает наших братьев тем оружием, которое приобретает у вас», — заявил Муслим, добавив, что ожидает от держав соблюдения норм международного права.

«Мы не призываем страны Запада воевать с Турцией или прекратить продавать ей оружие, но мы не можем также и молчать, что нас убивают с помощью вашего оружия», — подчеркнул курдский политик.

«СБ ООН утверждает, что оружие не может быть использовано для убийства мирных жителей, но разве гибнущие в Африне не мирные жители? Почему это замалчивают?» — задается вопросом Муслим.

Напомним, 20 января вооруженные силы Турции осуществили агрессию против Отрядов народной самообороны, располагающихся в сирийском Африне. Причиной данной акции стало осуществление безопасности на сирийско-турецкой границе.

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