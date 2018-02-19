Реформа судопроизводства в России: Зачем? Кому? И какой суд?

Зенькович Ольга, , 14:04 — REGNUM

Реформа судопроизводства назрела, уверены в Госдуме, однако новый экстерриториальный принцип судов не полностью отвечает интересам граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля. Прежде всего, вопросы вызывает число судов и их расположение, опасаются также и различных судебных практик принятия решений.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о создании в России кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и апелляционных судов. Кассационный суд общей юрисдикции будет вышестоящей инстанцией по отношению к федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям, а апелляционный — вышестоящей инстанцией по отношению к судам субъектов РФ.

Исходя из уровня судебной нагрузки, предполагается, что во вновь образованных кассационных окружных судах будут работать 723 судьи, а в апелляционных окружных судах 181 судья. Кадровый состав новых судов предполагается сформировать прежде всего за счет перевода действующих судей, рассматривающих кассационные жалобы в судах областного звена.

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Предполагается, что кассационный суд общей юрисдикции и апелляционный суд общей юрисдикции действует в составе президиума суда, судебных коллегий по гражданским, административным, уголовным делам, по делам военнослужащих, их председатели назначаются на должность президентом РФ сроком на шесть лет по представлению председателя Верховного суда РФ и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Предполагается, что кассационные суды будут располагаться в Калуге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Пятигорске, Казани, Перми, Кемерово и Владивостоке. Апелляционные суды общей юрисдикции будут находится в Иванове или Воронеже, Санкт-Петербурге, Сочи (рассматривается также Краснодар), Нижнем Новгороде, Томске.

Как сейчас

В настоящее время основные категории уголовных, гражданских и административных дел рассматриваются по первой инстанции районными и городскими судами. Апелляционные жалобы на решения судов подаются в верховные суды республик, областные, краевые и приравненные к ним суды. Кассационные жалобы на решения районных и городских судов, а также на апелляционные определения подаются в президиум этих же областных и равных им судов. Таким образом, одни и те же дела рассматриваются судами областного звена и в апелляционном, и в кассационном порядке.

Жалобы на постановления по делам административных правонарушений, не вступившие в законную силу, также рассматриваются судами областного уровня. При этом после вступления этих постановлений в силу жалобы на них подаются председателями, заместителями председателей этих же областных и приравненных к ним судов.

«В результате судьи одного и того же суда дважды осуществляют проверку одних и тех же постановлений. Сложилась ситуация, при которой в областных судах сконцентрированы полномочия сразу двух судебных инстанций — полномочия суда апелляционной инстанции и суда кассационной инстанции», — отметил ранее представитель Верховного суда Виктор Момотов.

Кроме того, суды областного уровня рассматривали в качестве суда первой инстанции некоторые наиболее значимые и сложные категории дел, например, уголовные дела об убийствах двух и более лиц, об обороте наркотических веществ в особо крупном размере и иных наиболее тяжких преступлениях. Наказания за эти преступления, как правило, доходят до 20 лет лишения свободы, отметил он.

Областные и равные им суды рассматривают по первой инстанции ряд гражданских и административных дел, отличающихся особой сложностью и общественной значимостью, продолжил представитель ВС, это, например, дела о международном усыновлении, дела, связанные с государственной тайной, административные дела об оспаривании нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и некоторые другие.

Апелляционные жалобы на решения областных судов по этим делам подаются в Верховный суд РФ, который осуществляет и апелляционные, и кассационные, и надзорные производства по такого рода делам.

Рассматривая по первой инстанции уголовные дела, областные суды принимают в том числе и так называемые «промежуточные судебные решения» — это решение, например, об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения о законности следственных действий на досудебной инстанции, стадии, о передаче дела по подсудности и некоторые другие.

Апелляционные жалобы на эти промежуточные решения, принятые судьями областных судов, рассматриваются их коллегами из этих же судов.

«Таким образом, в настоящее время суды областного звена совмещают функции нескольких судебных инстанций по одним и тем же делам», — указал Момотов.

Как видится реформа Верховному суду

На современном этапе развития России и правового государства особое значение придается принципам независимости судей и объективности при отправлении правосудия. Эти принципы предполагают недопустимость совмещения полномочий нескольких судебных инстанций в рамках одного и того же субъекта Российской Федерации, а тем более в рамках одного и того же суда, пояснил представитель ВС Виктор Момотов.

Предлагаемая реформа приведет к «эффективной реализации основополагающих принципов правосудия, к созданию новых возможностей по обжалованию судебных постановлений», сказал он.

Полномочия новых судов

Вновь создаваемым кассационным окружным судам предлагается передать процессуальные полномочия, которые в настоящее время реализуются в президиуме областных и равных судов, а также в президиуме окружных и флотских военных судов. Вновь создаваемым апелляционным окружным судам передаются полномочия Верховного суда по рассмотрению апелляционных жалоб на решения, принятие судами областного звена по первой инстанции, а также апелляционные полномочия судов областного звена при проверке принимаемых этими судами промежуточных решений по уголовным делам.

Где будут располагаться суды и почему?

Территориальная подсудность кассационных апелляционных судов общей юрисдикции построена по окружному принципу.

«Этот принцип позволяет обеспечить независимые и создаваемые суды от лиц, которые могут попытаться повлиять и использовать свое влияние в конкретном регионе для давления на судью», — подчеркнул представитель ВС Виктор Момотов.

Окружная территориальная подсудность много лет применяется в арбитражной судебной системе, где функционируют апелляционные и кассационные арбитражные округа, «каких-либо практических проблем она не создает», — подчеркнул он.

Определяя местоположение кассационных и апелляционных судов, Верховный суд «исходил из необходимости минимизировать издержки федерального бюджета», сообщил Момотов.

«В связи с этим новые суды предлагают разместить в тех городах, где в распоряжении судебной системы имеется необходимая инфраструктура и, прежде всего, недвижимое имущество. Это позволит максимально оперативно и с минимальными издержками для государства организовать работу судов», — сказал он.

Удаленность судов от граждан

Представитель ВС Виктор Момтов обратил внимание на особенности кассационного судопроизводства, по его словам, это особый вид судопроизводства, который не предполагает исследования новых доказательств, оценку новых обстоятельств. Кассационный суд проверяет только правильность применения в конкретном деле материальных и процессуальных правовых норм, и он не вправе принимать новые доказательства или давать новую оценку обстоятельствам дела.

«Это во многом письменное производство, при котором судья изучает доводы, поступившие жалобы и мотивировку, содержащуюся в обжалуемом и судебном постановлении. В связи с этим личная явка сторон в кассационный суд не имеет той роли, которую она приобретает, например, в суде первой инстанции. Также необходимо учитывать, что сегодня во всех российских судах используется система видео-конференц-связи, позволяющая активно участвовать в судебном процессе из любой местности, включая труднодоступные и отдалённые регионы», — заявил Момотов.

Он также подчеркнул, что «вопросы о составе судебных округов и местоположении судов — это не вопрос концепции законопроекта, при необходимости к ним можно вернуться при подготовке проекта ко второму чтению».

"Если будут конкретные предложения, основанные на объективном анализе судебной нагрузки и наличии необходимой инфраструктуры, эти предложения, разумеется, должны быть впоследствии обсуждены», — обещает он депутатам Госдумы.

Искусственность новой конструкции

В ходе дискуссии первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов указал на «ощущение некой искусственности предлагаемой конструкции, особенно в отношении апелляционных судов».

«Предполагается, что в апелляционных судах будут обжаловаться решения, принятые по первой инстанции в субъектовых судах, но их относительно немного. Верховный суд предоставил подробные данные о том, сколько и каких дел рассматривается в каждом из судов. И вот разница по первой инстанции между районными и городскими судами, с одной стороны, и субъектовыми судами колоссальная, это кратная разница. В субъектовых судах по первой инстанции рассматривается как гражданских, так и уголовных дел порядка 4 тыс., по-моему. Естественно, не все они обжалуются. И возникает вопрос: а чем будет заниматься апелляционная инстанция? Может быть, подумать, как ее загрузить, и некоторые категории дел, которые рассматриваются районными судами, сразу дать возможность апелляции вот именно в эти апелляционные вновь создаваемые суды и с точки зрения объективности рассмотрения этих категорий дел, и с точки зрения большей их загруженности», — рассуждает депутат.

Компенсировать доступ к правосудию

Также парламентарии обеспокоены небольшим числом новых судов.

«Понятно, что предлагаемые округа будут состоять как бы из граничащих субъектов. Но это Россия. Расстояние между областными центрами тысячи километров. Как люди будут добираться? Хороших дорог мало. Самолеты напрямую не летают. Чтобы из одного соседнего субъекта добраться в другой, надо лететь через Москву, это большие издержки. Надо подумать, каким образом обеспечить доступность правосудия, и, может быть, предусмотреть в бюджете какие-то компенсации людям за авиабилеты, если они летят по рассматриваемому делу в апелляционный или кассационный суд», — предлагает депутат Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Дела и квалификация судей

Реформа коснется лишь небольшого количества дел, считает депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

«Реформа коснется лишь небольшого количества дел, ибо все дела первой инстанции и большая часть дел апелляционной инстанции будут рассматриваться по старой схеме, по старым правилам», — констатировал он.

Также парламентарий обратил внимание на состав судей — судейский корпус кассационных апелляционных судов составит почти тысячу человек.

«Естественно, что это будут судьи, переведенные из других судов. Однако надо понимать, что на переезд в другую местность согласятся в основном те, кто не видит для себя перспектив на старом месте, кто считает себя недооцененным, и попросту, кто числится в плохишах и от кого хотят избавиться председатели областных судов», — полагает депутат.

Поэтому, делает он вывод, в апелляционных и кассационных судах «будут трудиться не лучшие судейские кадры, по крайней мере, первые годы».

"Говоря о кадровой проблеме, надо бы обратить внимание руководства Верховного суда на необходимость изменения отношения судей к своим обязанностям, повышать к ним требовательность. Если бы все судьи были бы принципиальными и честными, а Верховный суд и председатель большее внимание уделяли бы судебному надзору за решениями нижестоящих судов, то тогда не было бы нужды и в проведении этой реформы», — уверен Синельщиков.

Несколько судебных практик

В Госдуме также видят опасность в создании апелляционных и кассационных округов.

«Некоторые юристы высказывают опасения, что создание упомянутых судов… судебных округов, хотя условно я их называю судебными округами, может привести к появлению нескольких самостоятельных судебных практик, что будет вредить общероссийской законности», — сказал депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

Так сколько же потребуется денег?

По примерным оценкам, новая реформа потребует порядка 5 млрд рублей, — такая цифра была озвучена в ходе пленарного заседания Госдумы. Однако эта цифра не окончательная.

«Следующий вопрос — финансирование реформы. Для этого, как известно, потребуется, по утверждению Верховного суда, 4,4 млрд рублей, это немалые деньги, но в интернете уже есть иные расчеты, которые говорят, что все будет намного больше… Да, надо еще иметь в виду, что потребуется немало средств и на обеспечение ежегодного функционирования судебной системы», — добавил депутат Юрий Синельщиков.

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