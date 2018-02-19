National Interest: как и зачем создают филиалы террористических группировок

Дамаск, , 11:12 — REGNUM «Халифат» террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), быть может, и разрушен, но лидер радикалов Абу Бакр аль-Багдади по-прежнему находится на свободе, а группировка, по ее собственным заявлениям, по-прежнему располагает десятками тысяч верных боевиков в Ираке и Сирии. Более того, лишившись своих оплотов в Сирии и Ираке, группировка может похвастаться успехами в создании различных филиалов в Египте, Ливии, Йемене, Афганистане, Нигерии, Саудовской Аравии и России. Радикалы также успешно проникли в Юго-Восточную Азию, особенно на Филиппины. В связи с этим важно понять способы и мотивы, стоящие за созданием новых филиалов радикалов по всему миру, пишет Колин П. Кларк в статье для американского издания The National Interest.

Применительно к ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее модели создания филиалов уместно рассмотреть пример «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прошедшей по тому же пути в течение всех 2000-х годов. Так, ее члены после вторжения США в Афганистан в 2001 году стали расширять свое присутствие на другие географические регионы, появившись в Саудовской Аравии (2003 год), Ираке (2004), Алжире (2006), Йемене (2007), Сомали (2010) и Сирии (2012). При этом, по словам экспертов, расширение группировки происходило по двум путям — созданием новых филиалов и слиянием с существующими террористическими организациями.

Террористы идут на создание новых филиалов по ряду причин, в том числе для увеличения собственного потенциала, с целью воспользоваться опытом местных радикалов, испытать новую тактику и подходы, а также укрепить легитимность группировки. Приход в новые регионы может быть воспринят как усиление группировки, которая может брать на себя ответственность за каждое нападение на силовиков. Так, пока основная группировка «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занималась тем, что пыталась нанести удар по силам США в Афганистане, ее филиалы осуществляли схожие операции против западных интересов в Саудовской Аравии, Алжире и других странах. Так, создавалось впечатление, что группировка может наносить удар где бы то ни было по своему желанию.

Создание филиалов также позволяет террористическим группировкам перенимать опыт местных радикалов. Так, пойдя на слияние с сомалийской «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), афганские террористы смогли получить доступ к региону, где в противном случае у них закрепиться не получилось бы из-за сложной местной динамики. Расширение своего присутствия также позволяет террористам культивировать инновации. Одним из таких примеров является Йемен, где «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смогла воспользоваться профессиональными навыками в изготовлении взрывных устройств Ибрагима Хассана аль-Асири. Наконец, такой шаг дал возможность боевикам возможность укрепить свою легитимность в зоне конфликта. В Сирии местный филиал «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занимался обеспечением жизни мирных граждан, в том числе подачей воды и электричества, а также поддерживая местные пекарни и контролируя цены на ранках.

Тем не менее расширение и создание новых филиалов не всегда имеет положительные результаты для группировки. Им часто приходится сталкиваться с трудными и неожиданными сложностями со стороны новых союзников. Иногда они неспособны или не желают выполнять поставленные материнской организацией задачи. Самым же большим вызовом является проблема бренда, поскольку филиалы террористических группировок могут начать преследовать собственные цели. В этом отношении беспокоиться о судьбе бренда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чья стратегия, по сути, основана на межрелигиозной розни и насилии, не стоит, поэтому совершение терактов его филиалами считается вполне нормальным. Однако боевикам этой организации стоит беспокоиться о том, что их брендом будут пользоваться и не давать ничего взамен. Понимая это, боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже начали перенаправлять ресурсы за рубеж с тем, чтобы поддержать свои филиалы, копирующие тактику группировки.

С момента своего создания группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постоянно стремилась расшириться для достижения своих целей. Существующие ее филиалы уже доказали свою способность выступать в качестве смертоносной дестабилизирующей силы в тех регионах, где они действуют. На этом фоне уместен вопрос, где следует ожидать появления нового филиала «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Для ответа на этот вопрос стоит обратиться к примеру «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чьи боевики посчитали после вторжения США в Ирак в 2003 невозможным не создать филиал в стране, находящейся «в осаде» немусульман. Таким же образом нынешние события в Мьянме, где мусульмане рохинджа страдают от преследований, могут быть использованы ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для расширения на Южную и Юго-Восточную Азии. Более того, Мьянма может оказаться идеальной страной, поскольку в ней продолжается внутренний конфликт и существуют межрелигиозные противоречия. Всем этим боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут воспользоваться.

Тем не менее, заключает автор, на пути создания нового филиала террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мьянме стоит ряд преград, прежде всего, логистических: у исламистов пока нет надежной сети распространения оружия и исламистов. Однако впоследствии ситуация может измениться при поддержке иностранных радикалов.