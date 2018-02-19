«Ядерный чемоданчик» раздора: почему подрались спецслужбы США и КНР

Анна Филоненко, , 09:29 — REGNUM

Представители китайских и американских спецслужб не поделили «ядерный чемоданчик» президента США Дональда Трампа, конфликт произошел в Пекине 9 ноября 2017 года в ходе визита американского лидера. Об этом пишет информационный портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, сотрудники службы безопасности Китая не пропустили в зал для переговоров военного помощника Трампа, несущего «ядерный чемоданчик». Они заблокировали ему проход — и началась суматоха.

Глава аппарата Белого дома Джон Келли, увидев, что военный с «чемоданчиком» не может пройти вслед за президентом США, скомандовал ему зайти в зал. Тогда китайский офицер безопасности схватил Келли, но тот отбросил его руку. Затем агент Секретной службы США схватил китайского сотрудника и повалил его на землю.

Уточняется, что дотронуться до «ядерного чемоданчика» представителям китайских спецслужб не удалось. Представители властей КНР принесли Вашингтону извинения и попросили не предавать инцидент огласке, назвав его досадным.

Согласно инструкции, специальный офицер всегда находится рядом с главой Белого дома. В его руках — «ядерный чемоданчик», это черная сумка с секретными кодами для инициации ракетного ядерного удара.

Конгресс США уже давно озабочен доступом президента к «ядерной кнопке». Сенатор Эдвард Марки (штат Массачусетс, США) и конгрессмен Тед Лью разработали и внесли в конгресс в январе 2018 года законопроект, предполагающий наложение запрета для президента на нанесение ядерного удара без объявления войны.

Читайте также: Конгрессу США предложено лишить Трампа доступа к ядерной кнопке

Сенатор Марки пояснил, что существует риск нанесения ядерного удара со стороны США по решению Трампа, и такого права у президента быть не должно. Это связано не только лично с Трампом, уточнил сенатор. Газета Foreign Policy пишет, что такой запрет американские политики обсуждали ещё при 44-м президенте США Бараке Обаме.

Ранее, в январе 2018 года Пентагон опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой главными конкурентами были названы Китай, Россия, Иран и КНДР, причем на первом месте стоят Китай и Россия.

В начале февраля газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимных американских военных заявила, что Пентагон рассматривает разные варианты реакции на рост китайского влияния, в том числе дислокацию подразделений морской пехоты США в Восточной Азии.

Читайте также: СМИ: США могут усилить свое военное присутствие в Азии из-за «угрозы» Китая

Агрессивные заявления звучат и в конгрессе США. 17 февраля американский адмирал Гарри Харрис, назначенный незадолго до этого новым послом США в Австралии, заявил, что Вашингтон должен активно готовиться к войне с Китаем. Он напомнил, что Пекин «наращивает свою военную мощь», и призвал опасаться того, что китайские ВС в регионе Южно-Китайского моря будут вскоре сильнее американских.

Читайте также: Экономическая война США и Китая: Штаты начинают и проигрывают

Посол Китая в США Цуй Тянькай ранее заявил, что постоянные нападки Вашингтона на Пекин ни к чему хорошему не приведут, и в целом отношения США и Китая «должны основываться на всеобъемлющем сотрудничестве и дружественном соперничестве, если оно вообще уместно, а не на противостоянии».

Читайте также: Американский адмирал призвал конгресс США готовиться к войне с Китаем

Читайте ранее в этом сюжете: Блеск, шик, гром, война и нищета американской пропаганды