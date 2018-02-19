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Тиллерсон допустил введение новых санкций против граждан РФ

Политика

29 января 2018 г. минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в котором в общей сложности фигурируют 114 чиновников и 96 бизнесменов

Тиллерсон допустил введение новых санкций против граждан РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рекс Тиллерсон

Вашингтон, 19 февраля 2018, 07:28 — REGNUM  Официальный Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении некоторых граждан Российской Федерации. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала CBS.

«Мы (власти США) уже предприняли шаги, которые в соответствии с законом предотвратили ряд российских военных поставок, — сказал Тиллерсон. — Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января текущего года минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в котором в общей сложности фигурируют 114 чиновников и 96 бизнесменов.

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В отношении лиц, попавших в черный список, в течение нескольких месяцев после выхода доклада могут быть введены новые санкции.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции

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