«Америка, будь умнее!»: Трамп обвинил Россию в создании хаоса в США

Вашингтон, , 07:31 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что слушания и расследования в американском конгрессе по так называемому российскому вмешательству в президентские выборы привели к хаосу и расколу в Соединенных Штатах. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

По его словам, если бы задачей России было создание противоречий, разногласий и хаоса в США, то благодаря слушаниям в различных комитетах, а также расследованиям и межпартийной ненависти Москва «исполнила свои самые мечты».

«Они в Москве смеются до упаду. Америка, будь умнее!» — написал Трамп.

Напомним, ранее министерство юстиции США обвинило 13 граждан России и три российские компании во «вмешательстве в выборы» президента Соединенных Штатов в 2016 году.

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Дональд Трамп, комментируя решение минюста, заявил, что его предвыборный штаб не вступал в сговор с Россией, а «антиамериканскую кампанию» Москва начала в 2014 году. В Кремле не раз отрицали подобные обвинения.

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и Демократическая партия ведут внутриполитическую борьбу против команды Трампа. Одним из главных инструментов этой борьбы является обвинение президента США и его людей, что они якобы связаны со спецслужбами России.

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