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Украина решила «освободить» Крым и запретить Россию: Радио REGNUM

Политика

Президент Украины заявил, что необходимо создать международную коалицию против России

Украина решила «освободить» Крым и запретить Россию: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 19 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Украина провела молниеносную операцию, Япония — тайную: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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