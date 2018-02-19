Украина решила «освободить» Крым и запретить Россию: Радио REGNUM

Москва, 19 февраля 2018, 08:00 — REGNUM
- Концентрированный бред: Киев решил запретить Россию;
- Под зонтиком ООН: Порошенко назвал Крым самым главным приоритетом;
- Посягнул на жизнь и на мир: подробности расстрела прихожан в Дагестане;
- Потянуть одеяло на себя: российский диплом определил внешнюю политику страны;
- Судебная реформа: пять апелляционных и девять кассационных округов появятся в России.
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