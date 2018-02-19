Неонацисты: Будем громить объекты России в Киеве

Киев, , 05:10 — REGNUM Погромы российских объектов на Украине продолжатся до тех пор, пока Киев не запретит российским структурам работать в стране. Об этом заявил главарь неонацистской группировки «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Николай Коханивский, передает украинское «Эспрессо TV».

Очередную атаку на здание Россотрудничества в Киеве Коханивский назвал «удачным флешмобом». Он отметил, что в «акции» приняли участие от 300 до 400 человек, при этом никто их них не был задержан.

18 февраля телеканал сообщил о неонацистском марше, который начался на Крещатике и завершился погромом здания Россотрудничества и отделений Сбербанка и «Альфа-банка». Радикалы забросали здания камнями, побили стекла.

При этом подчеркивалось бездействие Национальной полиции Киева. Пресс-секретарь ведомства Оксана Блищик заявила в эфире телеканала «112 Украина», что уголовные дела по факту нападений на российские представительства будут заведены в случае поступления соответствующих обращений от российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля украинские радикалы ворвались в здание Россторудничества в Киеве, где в тот момент проходила репетиция детского спектакля. Националисты оставили на стенах антироссийские лозунги, сорвали и уничтожили российский флаг.

Посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста, однако реакции со стороны руководства страны не последовало. Более того, со здания Россотрудничества была снята охрана.

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