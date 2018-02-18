Сергей Лавров и другие в Мюнхене: сухой остаток

Михаил Демурин, , 22:57 — REGNUM

Конец прошлой недели был отмечен активным обсуждением в СМИ участия министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Мюнхенской международной конференции по безопасности. Заголовки звучали броско:

«Сергей Лавров назвал доклад о вмешательстве России выборы в США трепотнёй»;

«Лавров назвал иррациональным мифом заявления о «всемогущей российской угрозе»;

«Лавров: действия радикалов на Украине носят черты неонацизма»;

«Лавров отметил, что во время Нюрнбергского процесса главы Третьего рейха оправдывали «Мюнхенский сговор» желанием вытеснить Россию из Европы»;

«Лавров объяснил экономическую выгоду «Северного потока — 2»;

«Лавров: Запад плывёт против течения истории».

Только последний, пожалуй, и соответствовал заявленной тематике конференции, а остальные лишь вызывали закономерный вопрос: стоило ли туда ездить, чтобы ещё раз обсудить то, что уже многократно было обсуждено, услышать то, что нам не раз уже говорили, и сказать то, что уже многократно было сказано?

Попробуем ответить на эти вопросы, но сначала — об общей картине форума, сложившейся у меня по сайту самой Мюнхенской конференции.

Российские представители выступали по следующей тематике: «Ядерная безопасность: вне рамок контроля (над вооружениями)?» (Сергей Кисляк); «Внутри или вне? Страны, находящиеся между Россией и Европой» (Константин Косачёв); «Расширяющийся Персидский залив» (Алексей Пушков); «От чего мы должны не спать по ночам?» (Николай Никифоров); «Что мы не успели обсудить?» (Дмитрий Тренин).

На большем числе заседаний, а именно: «Оборонное сотрудничество в ЕС и НАТО»; «Развитие технологий: последствия для демократии»; «Глобальный экономический порядок»; «Возвращается ли протекционизм?»; «Либеральный международный порядок под угрозой»; «Безопасность Сахеля»; «Джихадизм после халифата»; «Внешняя политика США», выступавших от России не было.

Состоялись также закрытые встречи по проблематике кибербезопасности, энергобезопасности, безопасности в области здравоохранения, разведдеятельности в глобализующемся мире, трансатлантической безопасности (здесь стоит привести подзаголовок — «Вместе мы сильнее: международный порядок и далее должен основываться на правилах»); политике великих держав в Арктике; влиянию развития технологий на международные отношения; безопасности с точки зрения человеческого фактора.

Подробнее с программой конференции и списком выступивших на ней государственных деятелей и политиков (такие выступления являются отдельной рубрикой форума) можно познакомиться здесь. В списке участников, помимо упомянутых выше, от России значатся Олег Дерипаска, Кирилл Дмитриев, Александр Дынкин, Игорь Иванов, Сергей Караганов, Евгений Касперский, Андрей Кортунов, Алексей Мордашов, Сергей Нечаев (наш новый посол в ФРГ), Алексей Текслер, Дмитрий Тренин, Вячеслав Трубников, Глеб Хор, Александр Шохин, Игорь Юргенс.

Сайт конференции только начал размещать тексты основных выступлений. Из уже размещённых на нём цитат отмечу следующие.

«Развитие технологий не освобождают нас от необходимости лидерства — оно делает лидерство делом ещё более насущным» (Кофи Аннан, бывший генеральный секретарь ООН).

«Все государства Ближнего Востока, и небольшие, и крупные, должны прийти к согласию относительно основ своего сосуществования. В этом мы можем пойти по пути Европейского союза» (шейх Тамим аль Тани, эмир Катара).

«За последнее время мир подошёл, причём подошёл слишком близко, к грани большой межгосударственной войны. Необходимо предпринять шаги в противоположном направлении» (Вольфганг Ишингер, председатель Мюнхенской конференции по безопасности).

«Мы хотим оставаться трансатлантическими, но мы также хотим стать более европейскими» (министр обороны ФРГ Урсула ванн дер Леен).

«Мы бы никогда не приняли участие в этих проектах, если бы полагали, что они предпринимаются с целью перешагнуть через НАТО или копировать то, что делает НАТО» (Юри Луйк, министр обороны Эстонии).

«Мне всегда очень не хотелось поддерживать идею европейских сил обороны. Больше я так не думаю» (Линдси Грэм, американский сенатор-республиканец).

«Мы должны выйти из-под опеки, но мы должны выходить из-под опеки не против НАТО и не против США» (Жан-Клод Юнкер, председатель Европейской комиссии).

«Если мы не сможем доказать, что миром должен править общий набор ценностей, мы рискуем вновь оказаться в тех ловушках, в которых оказались наши поддавшиеся национализму предки» (Джо Байден, бывший вице-президент США).

«Мы должны внимательно и с осторожностью следить за тем, чтобы девиз нашего Европейского союза не поменялся со слов «Единство в многообразии» на «Разделены в единстве» (Себестьян Курц, федеральный канцлер Австрии).

«Мы стоим перед лицом нового варианта ядерной угрозы, и мы к этому совершенно не готовы!» (Керсти Кальюлайд, президент Эстонии).

«Одни только санкции результата не дадут. Нужны мирные переговоры!» (Фу Йинг, председатель комитета по иностранным делам всекитайского собрания народных представителей).

«Пришло время, чтобы все государства привлекли сирийский режим и его спонсоров к ответственности за их действия и поддержали усилия Организации по запрещению химического оружия» (Г.Р. Макмастер, советник по национальной безопасности действующего президента США). Эта цитата провисела на сайте первую половину дня 18 февраля, но потом была удалена.

«Мы защищаем южный фланг НАТО. Поэтому, когда на границу нашей страны и на границу НАТО совершается нападение, нам трудно понять, как наши союзники могут поддерживать террористов в этом районе» (премьер-министр Турции Бинали Йылдырым).

И в заключение несколько слов о том, что сказал в Мюнхене Сергей Лавров (у него там также была активная двусторонняя программа, но обсуждать её в данной статье мне не кажется актуальным).

Понятно, что выступление министра не сводилось к тем четырём — пяти темам, которые потом активно перемалывали комментаторы. Были сказаны правильные вещи о потенциальных драматических и даже трагических последствиях попыток вытеснять Россию из Европы, как и веры западных европейцев в собственную исключительность. О том, что безопасность может быть только равной и что Россия заинтересована в том, чтобы Европейский союз был предсказуемым и ответственным полюсом международной жизни. О том, что «полицентричный мир уже становится реальностью».

Подчеркнул министр и тот неоспоримый императив, что партнёрство с ЕС (как и с другими центрами силы) должно быть основано только на балансе интересов (хороший первый шаг к тому, чтобы в следующий раз продолжить эту мысль словами «а не на неких общих либеральных ценностях») и что существующая система международных отношений должна быть обновлена на началах справедливости.

Были в его выступлении и увещевания, как говорится, «в пользу бедных». Мол, Запад же сам говорил о заинтересованности в сильной России, а теперь её боится. И зря Россию в своё время считали «подмастерьем», а сегодня считают источником «всемогущей угрозы». Что золотая середина лучше крайностей, а «аномальная ситуация» в отношениях России и Европы «вызывает у многих жителей ЕС дискомфорт». Что мы верим обещаниям ЕС не направлять проект «Восточное партнерство» против России.

Бесперспективно, на мой взгляд, рассчитывать и на то, что Европейский союз станет самостоятельным полюсом мировой политики: он всегда останется в рамках единого Запада и будет руководствоваться доминирующими в нём интересами. Сегодня это интересы США и глобалистов.

Были, к сожалению, в том, что говорил министр, и рецидивы, уходящие корнями в 1990-е и начало 2000-х: типа утверждения о «безальтернативности» построения некоего «общеевропейского дома» или его неготовности прямо назвать страны — члены ЕС, в которых чествуют нацистских пособников.

Если же следовать пожеланию Сергея Лаврова в адрес ЕС стать самостоятельным полюсом международной жизни, то такое пожелание хочется адресовать в первую очередь нашей стране, причём в главном аспекте самостоятельности — культурно-историческом. Между тем смысловой посыл выступления Сергея Лаврова в максимально обобщённом виде мне увиделся таким: между Россией и Европой нет непреодолимых цивилизационных различий, мы такие же, как вы, только немного другие, с некоторыми своими интересами, но без непреодолимых разногласий. Это, на мой взгляд, не самостоятельность (она, как известно, не бывает неполной). И это не тот разговор, который может вывести отношения России и Запада в правильное русло.

Хотелось бы, чтобы скорее настал день, когда на этом или каком-то ином авторитетном международном форуме министр иностранных дел России скажет: мы принципиально другие, даже если бы речь не шла о том, что вы хотите продолжать насаждать в мире либеральный международный порядок. А если будете насаждать, то — тем более. Но мы можем найти точки взаимодействия. И их надо найти, потому что в Европе мы соседи, хотя соседствуем не квартирами и даже не особняками, а отчинами. Мы такие же соседи с США, Японией, Кореями, Китаем, странами Средней Азии, Ираном, странами Закавказья, Турцией… Мы мировая держава, самостоятельное культурно-историческое явление, и только когда вы признаете это и начнёте вести себя соответствующим образом, что-то у нас в отношениях начнёт по-настоящему складываться.

Понимаю, что такой разговор сегодня невозможен. Но, может быть, завтра?