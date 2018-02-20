Цель реновации — присвоить триллионы. И удавить страну?

Юрий Эхин, , 12:44 — REGNUM

Московской реновации 24 февраля исполняется год. Новое слово «реновация» стало популярным за это время, но вопросов не убавилось. Например, о том, что из-за сносимых пятиэтажек Подмосковье ждет экологическая катастрофа от строительного мусора, а Москву — коллапс высотной, плотной застройки и перенаселённость. Международный архитектурный конкурс проектов реновации оказался прикрытием хаотичной застройки в 86 районах столицы. Возобновившаяся уплотнительная застройка 25-этажками шокировала даже вошедших в реновацию жителей. Об этом и многом другом рассказывает ИА REGNUM эксперт по жилищной политике, архитектор Юрий Эхин.

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: Юрий Брониславович, что происходит с реновацией?

— Из хорошего пока одно — удалось сохранить 218 пятиэтажек авторской архитектуры от сноса. Всё остальное неоднозначно и тревожно. Но, к сожалению, не могло случиться иначе. Дело в том, что так называемая реновация изначально задумана непрофессионально, более того — с хорошо скрываемыми низменными целями. Сегодня это очевидно. Разобраться в её истинных причинах и следствиях можно, если посмотреть несколько шире, чем принято. Отвлечься, так сказать, от кухонь и цвета стен шоу-рума.

За прошедший год удалось детально проанализировать и подтвердить то, что поначалу выглядело невероятным даже для специалистов. В итоге вырисовывается картина, которая не может не поражать сочетанием грубых нарушений закона и тяжелейших угроз государству, которые до сих пор не выявлены или о них упоминалось вскользь. Именно эти последствия имеют наибольшую, если не сказать чудовищную разрушительную силу для столицы и страны в целом.

: Какие угрозы вы имеете в виду?

— В «реновации» много странностей. Например, следует сказать о нарушении майского указа президента РФ №600, который предписывает строить социальное жилье, а в Москве такое жилье в виде пятиэтажек сносят. Но это — лишь «цветочки». Главное — нанесен мощный удар по правовому полю, а значит, по всей конструкции государства, по доверию общества к власти. Не удивляйтесь, что об этом говорит архитектор. Занимаясь жилищной политикой, приходится погружаться в право, экономику и государственные аспекты, с помощью консультантов, разумеется. Тем более, когда градостроительством в Москве рулит экономист М. Хуснуллин, а Москомархитектуры — юрист Ю. Княжевская, не остаётся выбора. Причём, повторяю, пагубность для всех планируемой «реновации» заставляет говорить открыто.

Сегодня можно сказать, что законом о реновации в столице №141-ФЗ создана идеальная коррупционная схема для присвоения мэром и его командой около триллиона рублей из московского бюджета. Есть все основания подозревать мэра Москвы Сергея Собянина также в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в этой связи.

: Неожиданный поворот! Но мэр представлял реновацию как социальный проект, который осуществляется на средства городского бюджета и в интересах миллионов москвичей. Вы считаете, что людей обманывают?

— Судите сами. Все помнят, что «реновация» началась с публичного заявления мэра о якобы ветхости, аварийности и предаварийности пятиэтажек столицы, чтобы обосновать необходимость их экстренного сноса. Он фактически ввёл в заблуждение миллионы москвичей и обе ветви государственной власти, начиная с президента. Причем сделал это, на мой взгляд, умышленно.

Вопреки его словам, аварийные дома в программу реновации не вошли (Статья 14, пункт 1, №141-ФЗ). Дома, вошедшие в программу реновации, не являются ветхими. По крайней мере этого никто не доказал в установленном законом порядке. Потому никакой чрезвычайности в сносе пятиэтажек нет.

Напомню читателям, что кирпичные и блочные пятиэтажки 50—70-х годов рассчитаны на 150 лет службы и прослужат свой срок гарантированно. Панельные пятиэтажки несносимых серий рассчитаны на 125 лет службы. Не станут они аварийными через обещанные мэром 10−15 лет, поскольку несущие стены, перекрытия и фундаменты очень крепки (по этим характеристикам определяется ветхость и аварийность). Аварийность может возникнуть только стараниями мэра. Следить за состоянием жилого фонда и ремонтировать дома — обязанность мэрии. Все необходимые платежи москвичи делают, денег в бюджете предостаточно. Если пятиэтажки станут аварийными до срока — это будет прямой виной мэра.

9 MichaelGaida Строительство

Мэр С. Собянин не обладает правом определять аварийность и ветхость домов как ему вздумается. Существует единый для страны порядок, предписанный Постановлением Правительства РФ №47 от 28 января 2006 года, который в случае с «реновацией» нарушен во всём. Следовательно, мэр не имел права официально говорить об аварийности и ветхости пятиэтажек. Публично заявив об этом, он, получается, злоупотребил своими должностными полномочиями. Напомню, как квалифицирует такие действия статья 285, часть 2 Уголовного кодекса РФ:

«Злоупотребление должностными полномочиями — использование должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Федерации, служебных полномочий, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества и государства, наказывается лишением свободы на срок до 7 лет».

: Видимо, предчувствие подобного вывело людей на митинг 14 мая 2017 года. Уже тогда говорили, что «реновация» нарушает фундаментальные права множества граждан и организаций путем изъятия собственности — жилья, нежилых помещений, земли.

— Прежде всего «реновацией» наносят ущерб бюджету столицы, который мэр тратит на агитацию с целью лишить полтора миллиона москвичей неприкосновенности их жилищ, чтобы изъять квартиры и землю под домами, убеждая голосовать за это каких-то посторонних лиц. Кроме того, за средства бюджета будет резко ухудшена экология путём захоронения огромного количества строительного мусора и уничтожения сотни тысяч крупных деревьев, что тоже карается по закону. Будут лишены комфортной жизни многие миллионы москвичей в результате крупных строек по соседству, потоков грузового транспорта и много чего другого.

Своим обманом мэр спровоцировал массовое голосование жителей за вход домов в программу реновации. Налицо причинно-следственная связь.

Само голосование проходило с нарушениями Статей 44−48 Жилищного кодекса РФ, поскольку к голосованию не допустили собственников нежилых помещенийи, напротив, голосовали жители квартир по соцнайму (без оформления представительств). Для подсчета голосов использовалась программа сайта «Активный гражданин», не сертифицированная для этих целей. Такое голосование было незаконным до вступления в силу закона №141-ФЗ с 1 июля 2017 года. Значит, голоса жителей около 4 тысяч московских пятиэтажек были собраны незаконно. После 1 июля 2017 года противозаконным стал вход в программу реновации других домов (Статья 14, пункт 2 №141-ФЗ), а это еще 1171 пятиэтажка.

Очевидно, что этими нарушениями давно должна заниматься прокуратура, а не мы с вами. Если устранить все грубые нарушения закона, то в программе реновации ничего не останется. А противоправная реновация вряд ли нужна. Повторяю, никакой чрезвычайности в пятиэтажках нет.

К тому же по закону № 141-ФЗ кирпичные пятиэтажки не могут попасть в реновацию в принципе, поскольку их нельзя отнести к домам первого периода индустриального домостроения и аналогичным (по элементам стен и перекрытий). Индустриальным считается промышленное изготовление зданий на заводах ДСК — панельных железобетонных домов (домов высокой степени заводской готовности). К их первому периоду относят панельные пятиэтажки сносимых серий. Так было в строительной науке всегда. Это подтверждают сегодня и в Московской мэрии, цитирую:

«Снос домов первого периода индустриального домостроения в Москве завершён на 97,6%, полностью снос будет завершён в 2018 году — руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин» (01.11.2017).

«Еще один пятиэтажный дом начали разбирать на северо-востоке столицы», — сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев… Пятиэтажка входит в программу сноса домов первого периода индустриального домостроения» (04.12.2017).

«В программе реновации город не собирается заключать с инвесторами контракты, как прежде — по программе сноса домов первого периода индустриального домостроения» (С. Собянин 31.01.2018).

То есть необходимо оспаривать незаконное включение в программу всех кирпичных домов и восстанавливать законность.

: Но в чём, как говорится, «интерес» мэра Сергея Собянина?

— На мой взгляд, мэр злоупотребил должностными полномочиями не ради забавы, а чтобы завладеть собственностью полутора миллиона москвичей — прежде всего земельными участками, на которых стоят пятиэтажки, а также деньгами из бюджета города Москвы. Предположение громкое, потому давайте разберём его внимательно.

Земельные участки в Москве стоят миллиарды рублей. Согласно принятому закону №141-ФЗ, земельные участки под пятиэтажками жители безвозмездно передают мэрии вместе с квартирами по договору, форму которого разрабатывает мэрия. Дальше согласно этому закону мэрия Москвы сносит дом и передает землю московскому Фонду реновации. Жителям передается только право пользования жилым помещением в новых домах (Статья 7.3, пункт 2). Нигде в законе №141-ФЗ не написано, что земля под построенными домами по программе реновации передается в собственность гражданам. Однако сказано, как землей в последующем распоряжается Фонд реновации.

Таким образом, граждане, чьи дома вошли в программу реновации, не будут являться собственниками земельных участков под новыми домами (в которых находятся их новые квартиры). Земля будет принадлежать Фонду реновации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Естественно, попечителями Фонда реновации являются Сергей Собянин и Марат Хуснуллин. Они же назначают или увольняют единоличный исполнительный орган фонда — генерального директора. Это теперь прописано в Законе №141-ФЗ (Статья 7.8). Дальнейшая схема распределения средств, надеюсь, понятна?

Из московского бюджета на реновацию планируется потратить 3,5 трлн рублей. Если учесть общеизвестное, что в московском строительстве «откаты» давно превышают 50%, то сумма «откатов» из бюджета Москвы, очевидно, вырастет до триллиона рублей и выше.

Обратите внимание, как без всяких причин резко поднялась стоимость строительства домов, которые планируют строить по программе реновации. Весной 2017 года депутат Госдумы Николай Гончар, вносивший законопроект о реновации, уверял, что себестоимость нового жилья снизится до 40 тыс. рублей за кв. метр из-за упрощения процедуры согласований и бесплатной земли. Владимир Ресин рассчитывал на 58 тыс. рублей за кв. метр. А в октябре Сергей Левкин говорил уже о 90 тыс. руб. за кв. метр. РБК посчитало, что себестоимость составит даже 95 тыс. руб. за кв. метр. Характерно, что московские девелоперы называют максимальную себестоимость 70−75 тыс. рублей за кв. метр жилья такого уровня с отделкой, с заложенными в них «откатами», покупкой земли, процентами банку.

Как утверждал Марат Хуснуллин и прописано в законе № 141-ФЗ, число согласований при реновации уменьшится в разы. Значит, необходимость в «откатах» исчезнет. Банковских кредитов не будет, поскольку строить собираются за деньги бюджета Москвы. Земля от граждан достаётся мэрии и Фонду бесплатно, а это — «львиная доля» себестоимости. Строителям мэрия предлагает рентабельность всего 3−5%. Откуда в таком случае взялись столь высокие цены за квадратный метр и кому пойдет вся разница?

Вывод напрашивается один: мэр и его заместители себя не обидят. Причем «откаты» не надо будет «размазывать» на сотни других чиновников. Проект реновации финансируется из бюджета города. Выделяет деньги из бюджета мэр Собянин. Источником «откатов» в «реновации» становится бюджет города Москвы. У Сергея Собянина, таким образом, есть личная заинтересованность и очень большой мотив злоупотребить своими должностными полномочиями. В бюджете Москвы деньги проверяются, а в Фонде реновации мэр Собянин становится их полновластным хозяином и проверяющих назначает сам. Или не назначает.

Сюда следует добавить, что плотность застройки районов реновации увеличится в 3−4 раза (с 5−8 тыс. кв. метров на гектар пятиэтажек до 32−48 тыс. кв. метров, заказанных Фондом). Излишки новых квартир, построенных по программе реновации (более 65% площадей), Фонд реновации будет продавать по рыночным ценам — вдвое больше себестоимости. Следовательно, прибыль Фонда составит фантастические несколько триллионов рублей.

Но это не значит, что Фонд вернёт деньги Москве с прибылью. В законе №141-ФЗ написано, что Фонд реновации передает городу принадлежащие ему жилые помещения в виде пожертвования (добровольно), а о деньгах — ни слова. Продал Фонд реновации квартиры, и пожертвований нет. Мэр С. Собянин в программе «Наш город» на ТВЦ 24.01.2018 не случайно сказал:

«Часть квартир будет продаваться на рынке. Программа, таким образом, не окупится полностью, но себестоимость жилья, надеюсь, окупит».

Что он имел в виду? Арифметика «реновации» показывает полную окупаемость и высокую доходность без скрытой возможной доли мэра. А так — возвращать в бюджет Москвы ничего не придётся.

В этой ситуации немного странно напоминать мэру о необходимости улучшать жилищные условия миллионов москвичей. Делиться жильем ему даже для расселения коммуналок — как от себя отрывать. Потому потребовались митинги.

И кто теперь возьмется утверждать, что вся эта «реновация» не направлена на приобретения права на чужое имущество в особо крупном размере путём обмана и злоупотребления доверием граждан лицом с использованием служебного положения? Это, между прочим, цитата из другой, применимой здесь Части 3, Статьи 159 УК РФ «Мошенничество», предусматривающей лишение свободы на срок до 6 лет.

Прокуратуре и Следственному комитету есть явно над чем поработать в связи с «реновацией». Множественные признаки нарушения законов требуют расследования. Многое говорит о том, что жажда личной наживы является драйвером этой «реновации». К сожалению, не единственным драйвером такого рода.

: Вы сказали, земля под домами, в которые переедут жители пятиэтажек, не будет им принадлежать. Что это значит для людей?

— Это значит, что Фонд реновации может ввести плату за пользование своей землей в любой момент, пусть не сразу. В новых квартирах для бывших жителей пятиэтажек квартплата, скорее всего, вырастет в разы, а положение станет бесправным. Это важно понимать. О цене автостоянок у домов даже говорить не приходится. Недавно принятый закон «Об организации дорожного движения в Российской Федерации» №443-ФЗ от 27 декабря 2017 года, в котором предусмотрены платные стоянки во дворах, подтверждает тенденцию. О том же говорят изменения закона «О приватизации жилого фонда», согласно которым приватизируют квартиры теперь без земли, вопреки тому, что было с 1991 года. Это совпадает с руслом «реновации» и является, очевидно, политикой правительства по изъятию собственности у граждан.

Чтобы видение стало полным, добавлю, что Фонд реновации может в любое время снести новые дома без согласия жителей, поскольку согласно Статье 263 Гражданского кодекса РФ собственник земельного участка может осуществлять снос здания и разрешать строительство на своём участке другим лицам. Земля принадлежит Фонду реновации и делать с нею Фонд (то есть мэр Собянин) волен, что захочет. Не зря мэр так старался, чтобы приняли закон №141-ФЗ в его пользу.

: Вы серьезно напугали, а как жителям этого избежать?

— Для жителей пятиэтажек, вошедших в программу реновации, всё начинается с момента подписания первого договора на передачу квартиры мэрии, например, очередником или жителями коммуналок. Это могут быть также старшие по дому, которым власти обещали квартиры гораздо большей площади за агитацию жителей войти в программу реновации. Положенные 90 дней с даты принятия решения о реновации к тому времени, скорее всего, истекут, жители пятиэтажки будут лишены возможности выйти из программы. Они приговорены. Их переселят в любом случае, если они не успеют за 30 дней выбрать равноценное возмещение деньгами (Статья 7.3, п. 3, п. 6 № 141-ФЗ).

Тот факт, что мэр, вопреки своим обещаниям вдруг решился выкупить около 30 многоэтажных домов на 5,5 тыс. квартир, построенных по другим программам (с большей на 30% площадью квартир), может означать ускоренный запуск механизма, не позволяющего жителям 5171 пятиэтажки выйти из программы реновации. Цифры практически совпадают.

Жителям пятиэтажек, в этой связи, можно посоветовать выйти из программы реновации, не теряя времени. Для этого достаточно трети голосов (плюс один) на общем собрании собственников помещений дома. Не надо бояться, что их дома рухнут или останутся без капремонтов — это обман. Капремонты домам положены по закону. Можно реконструировать свои дома с недорогим увеличением площадей квартир, оставшись собственником земли. Само слово «реновация» означает реконструкцию и обновление. По этому пути пошли в Европе.

Москвичи, депутаты, президент были введены в заблуждение мэром о состоянии московских пятиэтажек и безальтернативности сноса. Это является веской причиной и основанием для отмены закона №141-ФЗ или приведения его в соответствие с правом и здравым смыслом.

Вообще незаконное изъятие земель под многоквартирными домами москвичей шло давно путём сокращения их участков через межевание кварталов с нарушением норм и закона. Ситуацию готовили под себя исподволь со времен Ресина. А теперь при Собянине и Хуснуллине мэрия пошла дальше — отнимает этой «реновацией» землю у граждан полностью.

Тут уместно сказать, что Конституция РФ, Статья 55 (2) запрещает принимать новые законы, отменяющие или умаляющие права граждан. А поскольку лишение граждан огромной собственности (земли) без справедливой компенсации, да ещё путём обмана является очевидным умалением имущественных прав миллионов москвичей, это надо отменять.

Прокуратура должна оспаривать незаконное. Иначе граждане будут опротестовывать это сами, не надеясь на правоохранителей. В связи с «реновацией» уже слышны голоса о необходимости восстановления конституционного строя, а также о самозащите прав согласно статье 14 Гражданского кодекса РФ:

«Допускается самозащита гражданских прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения».

: Но мэр Собянин говорил о демократии в связи с входом домов в программу реновации.

— Говорить о демократии, нарушая законы, можно только в особо извращенной форме восприятия действительности. Демократия немыслима без законности и прозрачной процедуры. Мэр обманул москвичей и заставил это делать чиновников. У людей не было свободного, осознанного выбора, большинство не понимало причин и последствий. Пусть мэр скажет правду, что пятиэтажкам служить еще сотню лет, что бесплатной земли под новыми домами не будет, что квартплата за новую «двушку» вырастет до 12 тыс. рублей в месяц, а жить придется в «гетто» из плотно торчащих высоток без дворов, солнца и проветривания, пусть проведет прозрачное голосование, и посмотрим, какой выбор сделают москвичи.

В связи с «реновацией» стало ясно, что у мэра Москвы оказалось недопустимо много полномочий и денег. Такой концентрации власти в одних руках нет даже на федеральном уровне, не говоря о других регионах или европейских странах, с которыми мэр сравнивает по численности Москву. Мэру в Москве подчинено практически всё, включая глав округов, районных управ и монополию ГБУ «Жилищник» в каждом районе, которые активно участвуют в агитации за реновацию. Кстати, такие ГБУ не предусмотрены Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Демократия это или узурпация власти — тоже предмет прокурорского надзора.

В Москве всё серьезно искажено. Например, согласно статье 3 Конституции РФ народ осуществляет свою власть непосредственно. Прямым (непосредственным) выражением власти народа является референдум (которого не проводилось). Далее сказано: а также народ может осуществлять власть через органы государственной власти. То есть по Конституции РФ — мэр Собянин не больше, чем «а также», но не хозяин Москвы.

: Но почему Генпрокуратура и прокурор Москвы не опротестовывают все нарушения?

В этом большой вопрос. Видимо, отсутствует реальное разделение властей. Потому молчит не только прокуратура, но и Следственный комитет, а также все, кто должен проверять законность. Такому потакают суды, не осмеливаясь выносить решения в пользу граждан. К сожалению, «басманное правосудие» превращается в норму. В связи с реновацией к тому же нельзя исключать частных интересов, например, в сфере переработки мусора от сноса пятиэтажек. Это очень выгодный бизнес. Реновация, таким образом, обнажила уродливые и довольно опасные стороны государства.

: А как получилось, что депутаты Госдумы не заметили столько нарушений?

— Думаю, сказалась некомпетентность. В Госдуме нет градостроителей. В структуре государства вообще отсутствуют специалисты по городам. Нет специализированной структуры власти, как в развитых странах. За консультацией к нам не обращаются. Считают, что проблему обновления столицы можно решить примитивным сносом крепкого жилья и типовым строительством. Странная самоуверенность. Известно, что крупный город — это 14-й уровень сложности системы, а космос, для сравнения — 10-й уровень сложности системы. Любительство недопустимо в обоих случаях. А у нас даже Минстрой возглавляет выпускник института культуры Михаил Мень. В Градостроительном кодексе РФ отсутствует самопонятие «город».

В Госдуме замечен курьезный факт, красноречиво говорящий об уровне компетентности самых активных в реновации депутатов Н. Гончара, П. Толстого, Г. Хованской. Внося дополнения в закон, они не указали в будущих домах обязательное наличие вентиляции. Хотя вентиляция есть во всех многоэтажных домах. Есть она и в пятиэтажках (вытяжка). Если депутаты в вентиляции разобраться не могут, как они могут разобраться в реновации?

Но существует еще одна веская причина — мощное давление на депутатов со стороны правительства РФ, которому не стали противиться. Именно правительство внесло наибольшее количество поправок — 144 шт. ко второму чтению законопроекта о реновации, завуалировав ими прежние нарушения. Вице-премьер Дмитрий Козак на Заседании в Госдуме 6 июня 2017 года с жителями пятиэтажек агрессивным образом настаивал на принятии закона о реновации, прямо высказывался за отъем собственности у жителей.

Причин таких опасных сюрпризов может быть две. Первая — правительство считает жилищно-строительный рынок основой экономического роста, а ипотечное кредитование — основой роста банковского сектора. Скажу сразу, это ложные по своей сути постулаты. Их основательно опровергли эксперты ООН, выпустившие недавно доклад о том, что стимулирование рынка жилья, развитие коммерческой ипотеки наносит удар по развитию промышленности в ряде стран, включая Россию. Поскольку из-за этого деньги утекают в высокодоходную недвижимость, а банки не способны финансировать промышленность, сельское хозяйство. Такая стратегия доминирует у нас много лет — мы видим искусственное стимулирование властями жилищного строительства, что проявилось в росте цен на жилье в середине 2000-х, а сегодня — в так называемой «реновации» в Москве. Решению жилищной проблемы это мешает и подавляет развитие страны.

Но есть еще одна причина — на мой взгляд, основная, с наиболее тяжелыми последствиями. Она привлекла внимание публичной дискуссией Сергея Собянина с Алексеем Кудриным на Общероссийском гражданском форуме в ноябре 2017 года. Хотя Собянин и Хуснуллин говорили об этом раньше. Говорила о ней Эльвира Набиуллина. А впервые предложил в 2010 году Институт социального развития — аналитическая структура президента Дмитрия Медведева. Речь идет о намерении собрать все население России в 22 крупных мегаполиса (по другим данным, в 7 агломераций на базе городов-миллионников).

: Вы считаете это главной причиной реновации?

По всем признакам, да. Такая цель объясняет всё. В Московской агломерации по их планам должно сконцентрироваться более 35 миллионов человек — четверть населения страны. Соответственно, в Москве будет до 30 миллионов жителей (сейчас официально 12,5 млн.). При этом они опираются на сомнительную теорию профессора Стокгольмской школы экономики Кьелла Нордстрема, утверждающего, что мировая экономика развивается в крупных городах, а потому через 50 лет границы государств якобы исчезнут, вся жизнь сосредоточится в 600 гигаполисах. Похоже на бред.

Но давайте посмотрим, что это означает не для маленькой обустроенной Швеции в Европе, а для огромной, малонаселенной России. Демографическая карта России сегодня сильно напоминает головастика, тонкий хвост которого растянулся на Сибирь и Дальний Восток, а голова, соответственно, в европейской части страны — в Москве и вокруг неё. В городах живут 80% граждан (117 из 146,5 миллиона). Дальнейшее сосредоточение смерти подобно. Мы в Союзе архитекторов давно говорим о необходимости размосквичивания страны.

Однако обозначенный путь (прикрываемый словом «урбанизация») обрекает на гибель не только десятки тысяч сел, малых и средних городов, но три четверти областных центров страны! За Уралом будет практически чистая от людей территория. Именно об этом мечтают откровенные недруги России вроде бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт. Через создание концентрационных городов страна будет уничтожена — на радость врагам останется остов корабля под названием «Россия».

Резко снизятся обороноспособность и выживаемость страны, несмотря на перевооружение армии. В случае военного конфликта и техногенных катастроф крупные города очень уязвимы. Беда приходит, откуда не ждали. «Герои» этой «реновации» вольно или невольно обсуждают на гражданском форуме цель — уничтожение страны. Доборолись, так сказать, с «архитектурными излишествами» до полного финала. Без сомнения, создается очень серьёзная угроза государственной безопасности. Глупость это или продуманное покушение, по сути, должна выяснять Федеральная служба безопасности РФ.

В любом случае примерять шведскую теорию на Россию машинально можно, только имея большой личный интерес. В городах мира сначала развивают промышленность, которая затем притягивает лишние руки из сёл, которые образуются из-за высокой рождаемости в селах и роста производительности труда в сельском хозяйстве. Однако в селах России сегодня рабочих рук не хватает для обработки земли, а в Москве промышленность намеренно уничтожают — мэр застраивает промзоны жильем, не оставляя никаких шансов на возрождение предприятий. У нас создают ситуацию обратную мировой.

7 MasaneMiyaPA Шанхай

Самая крупная Шанхайская агломерация в Китае собрала 9% населения страны. Москва и Московская область этот предел давно преодолели. Шанхай при этом производит очень много товаров, а Москва (крупнейший мегаполис Европы) — увы. Мэр осознанно или по незнанию подменяет причину и следствие. В этой связи слова Собянина о лишних 15 миллионах человек в деревне нужно оценивать через факторы личной наживы и угрозы госбезопасности.

На самом деле социологи Высшей школы экономики еще в 2014 году пришли к выводу о том, что из крупных городов 30% населения (35 млн россиян) готовы вернуться в села, если в селах будут созданы необходимые условия. Скорее всего, это граждане, которые переехали в города в течение последних 25 лет — они знают и помнят, как заниматься сельским хозяйством.

Подсчитано, что если выделяемые на московскую реновацию 3,5 трлн рублей направить на созидание, то за половину суммы можно облагородить 1500 малых и средних городов, плюс заново отстроить современными домами 30 000 деревень, наполнить их людьми, приобрести в лизинг сельхозтехнику. При этом жилье в Москве подешевеет, оживёт сельскохозяйственное машиностроение и производство продуктов питания, повысится рождаемость на селе. Страна возобновится. Другой половины этих денег — 1,75 трлн рублей хватит на полноценную реконструкцию всех московских пятиэтажек с надстройкой этажей. Но что от этого получит мэр Собянин, я не знаю…

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