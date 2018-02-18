Гнать, обидеть, ненавидеть, зависеть и терпеть? Иран устал от тирании США

Мария Выбойщик, , 00:38 — REGNUM

«Угроза» Ирана давно превратилась в «вечную тему» любого международного мероприятия с участием Соединенных Штатов. Так, очередная, 54-я конференция по безопасности, начавшаяся 16 февраля в городе Мюнхене (Германия), не обошла Тегеран стороной.

Выступая на мероприятии, советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, обращаясь к союзникам по НАТО:

«То, что на самом деле делает Иран, — это применение модели «Хезболлы» к большему Ближнему Востоку».

«Они хотят, чтобы арабский мир был вечно слабым, и [они хотят] слабых правительственных держав, которые зависели бы от поддержки Ирана, в то время как они (Иран) выращивали бы террористические организации, ополченцев, незаконные группы вооружений, не подконтрольные этому правительству и способные обратиться против правительства, если оно начнет действовать не в интересах Ирана», — сказал Макмастер.

После этого тема Ирана «плавно перетекла» к самым проблемным для Вашингтона отношениям — к России и Китаю.

«Когда вы инвестируете в Иран, вы инвестируете в IRGC (Корпус Стражей Исламской революции)», — заявил Макмастер.

По его словам, это равносильно тому, чтобы своими руками способствовать росту «убийств на Ближнем Востоке».

«И когда мы смотрим на крупнейших торговых партнеров Ирана, мы, конечно, видим Россию, мы видим Китай. Но мы также видим Японию, Южную Корею и Германию. Пришло время сосредоточиться на усилиях бизнес-аналитики, чтобы выяснить, с кем мы действительно имеем дело, и прекратить финансирование».

Отметим, что Мюнхенская конференция — это не «келейная сходка», а крупное международное мероприятие, на котором присутствовала и российская сторона, в частности министр иностранных дел Сергей Лавров.

Из США, помимо Макмастера, на форум прибыли глава Пентагона Джеймс Мэттис и делегация американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном.

В России уже отреагировали на антироссийский и антииранский выпад. Так, член Совфеда Алексей Пушков 17 февраля заявил:

«Как 5 лет назад США, готовя войну, обвиняли во всех грехах Ирак, так сейчас они обвиняют во всех грехах Иран, как это сделал Макмастер в Мюнхене. Опасное повторение прецедента с Ираком: сначала агрессивная инфо-кампания, затем война».

«Потрясающее выступление Макмастера: США — ангельские сила мира, свободы и демократии, вообще без пятнышка на репутации, а Россия — средоточие «коварных форм атак» на Запад, да и Китай — угроза «ценностям». Речь для промытых мозгов, не для мыслящей аудитории», — написал Пушков в Twitter.

Антииранское и антироссийское выступление американского представителя прозвучало вдогонку аналогичным заявлениям в связи с новым обострением обстановки на Ближнем Востоке.

Так, комментируя недавнюю израильскую атаку на иранскую военную базу в Сирии, в Белом доме заявили: Израиль имел полное право на оборонительные действия в отношении сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном.

«Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и приложить усилия к установлению мира в регионе», — говорится в сообщении американской администрации.

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Об этом же чуть позже сказал Мэттис:

«Израиль имеет полное право на самооборону. Им не нужно ждать пока погибнут их граждане».

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Напомню, в ночь с 9 на 10 февраля и утром 10 февраля ВВС Израиля нанесли несколько ракетных ударов по целям на территории Сирии, в том числе находящимся на границе зоны деэскалации на юго-западе страны. В районе Голанских высот (спорная территория на границе Израиля и Сирии) был сбит военный израильский самолет.

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Реагируя на эти события, с МИД РФ призвали «все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, которые могут привести к еще большему осложнению ситуации».

«Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле, — говорится в сообщении. — Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны».

«Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона. Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами», — сообщили в МИД РФ.

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В Иране пообещали не остаться в долгу. 11 февраля секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, комментируя ситуацию вокруг инцидента с иранским беспилотником на границе Израиля, заявил:

«Сирийская нация доказала на этот раз, что она отреагирует на любой акт агрессии, поскольку время безнаказанных ударов подошло к концу».

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И еще стоит напомнить о следующем: мюнхенский демарш на фоне обострения ближневосточной ситуации состоялся через несколько дней после торжественных событий в Тегеране. 11 февраля страна отпраздновала 39-летие Исламской революции (7 января 1978 года по 11 февраля 1979 года).

По данным иранских СМИ, в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие миллионы человек.

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Празднование было идеологически окрашено. Демонстранты жгли флаги США и Израиля. Выступая на центральной площади Тегерана Азади, президент Ирана Хасан Рухани заявил:

«Хочу сказать всему населению Ирана, что за эти годы мы продвинулись далеко вперед, большой прогресс и в культуре, и в экономике. При шахе до революции даже самые элементарные товары нам поставляли из Америки, а сейчас мы уже самостоятельно производим самолеты, танки и ракеты. У нас есть все необходимые технологии для дальнейшего развития страны».

«Беспрецедентное участие людей в демонстрациях было ответом на новые заговоры США против нашей нации», — сказал Рухани журналистам.

Вызванный очередным ближневосточным обострением воинственный настрой Тегерана еще более ярко отражен в речи аятоллы Каземы Седиги, которую цитируют «Вести»:

"Мы показали всем врагам Ирана, что, как во время революции любили имама Хомейни, так и сейчас любим своих лидеров и правительство, их поддерживаем».

«Главный наш враг — Америка, это именно она вместе с Саудовской Аравией стояла у истоков ИГИЛ («Исламское государство» — организация, деятельность которой запрещена в России), — сказал Седиги. — И мы встали на пути распространения этой заразы в Сирии, Ираке и Иране. Мы боролись с террористами и победили, нанесли им решающий удар кулаком».

Итак, США, очевидно, не желая нести обязательства по так называемой ядерной сделке, провоцируют и без того воинственно настроенный Тегеран. Характерно в этой связи высказывание Рухани в интервью Fars News Agency:

«Желаете ли вы быть свободными или жить при тирании? Желаете ли вы коллективное управление или чью-то единоличную власть? Более 98% единодушно вам ответят, что они за Исламскую Республику».

Теперешний настрой Тегерана - отказаться от кабальных условий «сотрудничества» с США. Ведь в Иране, очевидно, уже поняли, что при любой линии поведения «хорошими» для США они не будут.

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