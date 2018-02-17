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МИД Азербайджана опять недоволен Смоленской площадью

Политика

Воспользуется ли Ереван «формулой Алиева»?

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МИД Азербайджана опять недоволен Смоленской площадью
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Станислав Тарасов, 17 февраля 2018, 11:25 — REGNUM  

Дипломатический язык консервативен и формализован. На все стандартные и нестандартные ситуации квалифицированные дипломаты реагируют с помощью определенных словесных формул. Значение имеет не столько то, что говорится, сколько как это произносится, когда, кому. А также — что при этом не говорится. Отказ от стандартного текста или его изменение является заметным и знаковым явлением. Бывают и такие истории, когда в ответ на резкое заявление партнера приходится реагировать всего лишь односложной репликой, да и то тогда, когда не отреагировать нельзя. Если же адресат послания поведется на подобный прием, то либо подставится под ответный удар, либо, показав свои эмоции, даст понять, что пропустил гол в свои ворота. Наконец, есть вариант, что контрагент просто неприятен, а поддержание коммуникации с ним выпадает из зоны интересов.

Посмотрим с этих позиций на назревающий скандал между внешнеполитическими ведомствами России и Азербайджана. Дело в том, что после известного заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «Иреванское ханство, Зангезур, Гейча являются нашими историческими землями», последовал ответ Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила следующее: «В Москве, разумеется, видели сообщения о выступлении президента Азербайджана И. Г. Алиева на съезде правящей партии. Прекрасно знаем, что отношения Азербайджана с соседней Арменией крайне напряженные. Упомянутое высказывание явно не способствует снижению напряженности».

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Хикмет Гаджиев
Иллюстрация: Minval.az
Хикмет Гаджиев

Сразу же последовала ответная реакция Баку. Руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев выступил с заявлением: «Учитывая стратегические партнерские связи, диалог на высоком уровне между Азербайджаном и Россией, мы считаем неправильным такого рода отношение к словам главы государства. На VI съезде партии «Ени Азербайджан» президент Ильхам Алиев говорил не о возвращении Азербайджаном своих исторических земель, а о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли. Выступление главы государства на различных языках, в том числе полный перевод на русский язык, было опубликовано в СМИ». Да, было дело — слова Алиева на русский перевели. Вот что вышло (цитируем по бакинским СМИ):

«Мы не должны забывать и не забываем наши исторические земли, — сказал Алиев. — Это должно стать ориентиром для нашей дальнейшей деятельности, так же, как мы и сегодня работаем в данном направлении. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зангезур, Гейча. Об этом должно знать и молодое поколение, и весь мир. Рад, что в связи с этим вопросом, историей наших исконных земель, сегодня создаются солидные научные труды, снимаются фильмы, организуются выставки. В предстоящие годы мы должны быть более активными в этом направлении, в различных уголках мира должны проводиться выставки, презентации. Потому что Иреван — наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти исторические земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней».

Что скрывается за этой формулой? Наиболее подробно осветил информационный сайт «Вестник Кавказа»: «После справедливого разрешения нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН можно понять, что как азербайджанцы смогут вернуться в Иреван, так и армяне смогут вернуться в Баку, Гянджу, Нагорный Карабах и другие регионы Азербайджана. На этом фоне остается только гадать, что же вызвало такое истовое негодование армянской стороны в данном заявлении». Но тут и скрывается острейшая геополитическая интрига. Проблема в том, что официальная азербайджанская историография считает армян в Закавказье «пришлым народом». Со ссылкой на Геродота указывают, что для армян исторической родиной можно считать Малую Азию (Анатолия), куда они попали из Фракии на Балканах.

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Армянская женщина на коленях перед своим погибшим ребенком
Армянская женщина на коленях перед своим погибшим ребенком

По античному «отцу истории» Фригия находилась рядом с другой исторической областью — Каппадокией. Во времена Геродота предки армян жили вверх по Евфрату, реке, отделявшей, по его словам, Армению от Киликии. Допустим. Но почему сейчас в Анатолии фактически не осталось армян? Не потому ли, что в 1915 году там было уничтожено около двух миллионов представителей этой нации. В этой связи американское издание EurasiaNet, указывая на то, что «выбранные Алиевым слова оставляли некоторую неопределенность относительно того, что он имел в виду, заявляя, что азербайджанцы должны «вернуться» в Армению», предлагает в «формулу Алиева» вместо азербайджанцев поставить армян, которые по предложенной логике могут или должны заявить о необходимости вернуться на свои исторические земли в Малой Азии. Можно себе представить, как на это отреагирует союзная для Азербайджана Турция.

По всем признакам Алиев стал пересматривать свою региональную политику, закладывая в ее основу так называемое интеллектуальное начало, основанное на «новейших» разработках официальных историографов, которые на гора выдают продукт маргинального уровня. Заявленные азербайджанским президентом задачи не имеют здравого смысла и не могут быть практически реализованы. Но есть эффект, о котором говорила Захарова — такие действия, во-первых, «явно не способствуют снижению напряженности» между Баку и Ереваном, пытаются акцентировать внимание азербайджанского общества на факторе «традиционного внешнего врага». Во-вторых, они срывают переговорный процесс по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, поскольку дипломатическая технология переговоров подменяется кустарной исторической идеологией, построенной на этногенетических мифах.

Так что упреки Гаджиева в адрес Смоленской площади — примета плохая: она усиливает в Баку позиции тех сил, которые выступают против договоренностей по карабахскому урегулированию. Устраивать дискуссию по этому поводу не имеет смысла, хотя экспертам нужно быть готовыми к очередному бакинскому масштабному информационному вбросу по армянскому вопросу, что ничего хорошего в будущем не сулит.

regnum author Станислав Тарасов
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