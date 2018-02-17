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Порошенко в Мюнхене показал полупустому залу «простреленный» флаг Евросоюза

Политика

Президент Украины выразил надежду, что Авдеевка станет «восточной границей ЕС»

Порошенко в Мюнхене показал полупустому залу «простреленный» флаг Евросоюза
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Мюнхен, Германия, 17 февраля 2018, 02:34 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко, выступая вечером 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, продемонстрировал участникам заседания грязный и измятый флаг Европейского союза, якобы привезённый им из Авдеевки, которая в настоящее время оккупирована Вооружёнными силами Украины.

По словам Порошенко, флаг был вывешен украинскими военнослужащими «как символ восточной границы Европейского союза». «Я надеюсь, что она там будет», — заявил он.

Стоит отметить, что жест президента Украины не вызвал никакой реакции в опустевшем к моменту его выступления зале.

«Факиру фокус не удался», — прокомментировал мюнхенскую речь Петра Порошенко глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter.

«Приём Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвёл впечатления», — написал сенатор.

Тот факт, что украинскому президенту для выступления в Мюнхене было отведено 15 минут под самый вечер, Пушков объяснил тем, что «всем и так известно, что он скажет».

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Мюнхенская конференция по безопасности — 2018

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