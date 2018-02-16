Болгария вступила в спор о названии Македонии

Скопье, , 20:38 — REGNUM Болгария вступила в многолетний спор о названии между Македонией и Грецией, 16 февраля передает агентство Associated Press.

По итогам переговоров с президентом Македонии Георгием Ивановым президент Болгарии Румен Радев сделал заявление о том, что выбор нового названия «бывшей югославской республики» также касается его страны.

По словам Радева, новое название Македонии не должно включать «географических классификаторов, связанных с территорией Болгарии».

Напомним, название «Македония» уже 25 лет является препятствием для вступления «бывшей югославской республики» в ЕС и НАТО.

Все попытки вхождения страны в Евросоюз и НАТО блокируются Грецией. Греция считает название «Македония» угрозой своему историческому наследию и суверенитету.

В конце 2017 года правительство Македонии согласилось на смену названия страны — в качестве альтернативных названий предлагаются, в частности, «Северная Македония», «Новая Македония» и «Вардарская Македония».

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