Позиция Украины по брошенным в Крыму кораблям — это диагноз

Симферополь, , 16:16 — REGNUM Россия действует в рамках международного права и готова вернуть брошенные в Крыму украинские корабли, но, судя по заявлениям их владельцев, дешевле и быстрее будет, если их транспортируют в виде металлолома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров, комментируя заявление первого зама секретаря СНБО Украины Михаила Коваля о том, Россия обязана вернуть всю украинскую военную технику, оставленную в Крыму, в отремонтированном виде.

«Так как Запад выдал Украине карт-бланш на антироссийские действия, можно предположить, что украинский генерал действительно рассчитывает на победу в каком-нибудь европейском суде. Показательно, что сказано это военным. Не смог решить вопрос как воин, собирается решать его как сутяжник. Это диагноз. Как и заявления о том, что старые украинские корабли стали донорами для современного российского флота. По себе судят на Украине», — отметил эксперт.

По его словам, именно так, снятием деталей с других судов, поддерживались на плаву «те полторы посудины», которые оставались боеспособными на украинском флоте к моменту воссоединения Крыма с Россией.

«Россия действует в рамках международного права и готова вернуть корабли их владельцам. Однако это становится затратным мероприятием. Думаю, все придёт к тому, что корабли придётся распилить. Возможно, в виде металлолома их легче будет транспортировать к украинскому берегу», — подчеркнул Игорь Шатров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил 11 января 2018 года о том, что Россия готова передать Украине её военные корабли, авиатехнику и бронетехнику, которые остались в Крыму. Однако, по словам главы государства, было бы лучше, если украинские военные сами приехали и забрали свою технику. Российская сторона, по его словам, готова помочь осуществить её транспортировку в Одессу, но без оставшихся на полуострове боеприпасов, которые безопаснее будет утилизировать прямо на месте.

Российский президент также отмечал, что украинские корабли и боевые самолёты находятся в плачевном состоянии.

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