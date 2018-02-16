Лагерь смерти — детский лагерь? Радио REGNUM

Москва, 16 февраля 2018, 17:00 — REGNUM
- Манипуляция рейтингами: Google оштрафовали за ручное управление «роботом» поиска;
- «Всего лишь забирали кровь»: концлагерь Саласпилс призвали не называть таковым;
- Под угрозой: МИД РФ высказался о жизнеспособности договора по СНВ;
- Вопреки запрету: на Украине запрещенные российские сайты лидируют по популярности;
- Безвизовая мечта: названы сроки введения «безвиза» в страны Латинской Америки.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина оправдала потерю Крыма, Молдавия — на грани войны: Радио REGNUM