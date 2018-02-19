База «Миротворец» — инструмент шантажа и ограбления

Киев, , 00:21 — REGNUM Единство постмайданной украинской власти с бандитствующими структурами проявилось еще в ходе госпереворота-2014 и обрастает все более яркими примерами. Какова роль в этом процессе «ПриватБанка», пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Крупнейшее финансовое украинское госучреждение блокирует счета своим клиентов, ссылаясь на данные сайта «Миротворец». «ПриватБанк» прошел путь от собственности олигарха Коломойского до национализированного украинского предприятия, ставшего местом, с которого Коломойский снял дивиденды перед тем, как уступить политическую борьбу более активным или удачливым конкурентам. Но заведенная им практика работать в плотной связке с бандитствующими структурами, которые курируются нынешним министром МВД Украины Арсеном Аваковым, никуда не делась.

База данных «Миротворец» очевидно использовалась при организации политическим убийств в 2014—2015 годах. А теперь, когда всякая оппозиция киевским беспредельщикам слаба и запугана, та же база становится инструментом шантажа и ограбления.

Как это происходит на деле, читайте в статье: «Миротворец» и роль нацистов в украинской экономике

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