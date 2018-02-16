Абызов глобально не разочарован: «два с плюсом» или «три с большим минусом»

Москва, , 13:13 — REGNUM Заявление министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова о том, что он ставит за свою работу «два с плюсом» или «три с большим минусом», надо только приветствовать. Об этом 16 февраля заявил политолог, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Было бы куда хуже, если бы он поставил за свою работу «пятерку с плюсом». Он имеет возможность объективно оценивать свою деятельность в качестве министра открытого правительства», — отметил Калачёв.

Стоит заметить, что Абызов всё-таки поставил «три с большим минусом». На самом деле эта оценка уже почти удовлетворительная. Отсюда ясно и понятно, что у министра есть претензии не столько к своей работе, сколько к взаимодействию с правительством РФ.

«Позиция Абызова — открытое государственное управление, раскрытие всей информации, которая может быть раскрыта с тем, чтобы она затем была понятной и доступной. По мнению министра, это должен быть новый уровень и новое качество госуслуг, это открытое госуправление цифровых технологий, современных коммуникаций и удобных сервисов», — пояснил эксперт.

Но, по мнению Калачёва, до этого, конечно, ещё далеко. В России характер госуправления консервативный и инертный. Далеко не все министерства готовы раскрывать ту или иную информацию, некоторые, напротив, хотели бы её скрыть.

«Министр открытого правительства поставил оценку своей работе, а не политический системе России. То есть оценка «три с плюсом» вполне объективна», — считает Калачёв.

Нельзя сказать, что в результате работы Абызова нет прогресса в части открытости, в части введения цифровых технологий, современных услуг и сервисов. Мы живём в обществе весьма несовершенном, но нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Открытое правительство в России — это пока мечта.

«Если говорить о предстоящих выборах и формировании после них нового правительства РФ, то непонятно, заинтересован ли сам Абызов в этом. Он был весьма успешным бизнесменом и может туда снова вернуться.

Может быть, заявление об оценке его работы говорит о том, что министр не видит привлекательности работы в правительстве России», — предположил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, на сессии «Будущее открытого и цифрового государственного управления» в рамках инвестфорума в Сочи министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов оценил свою работу на «два с плюсом» или «три с большим минусом».

По словам Абызова, культура открытого госуправления в России еще не сформирована, однако у него нет «глобального разочарования» по этому поводу.

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