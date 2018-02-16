Нагорный Карабах: предсказанному верить. Или не верить

Станислав Тарасов, , 13:22 — REGNUM

Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс выступил с докладом, в котором есть пункт и о Нагорном Карабахе. Коутс прогнозирует: взаимодействие Армении и Азербайджана по вопросам урегулирования карабахского конфликта может перейти в военный конфликт. По мнению разведчика, аргументом для этого вывода стоит считать то, что в настоящее время армянская и азербайджанская сторона не пришли к компромиссу — в обществах Армении и Азербайджана есть тенденция к нарастанию давления.

«Напряженность вокруг Нагорного Карабаха может перерасти в крупномасштабный военный конфликт между Ереваном и Баку, в который может вовлечься Москва для оказания поддержки своему региональному союзнику», — говорится в докладе. Коутс обращает внимание на военную модернизацию Азербайджана и упоминает о закупках Арменией нового российского вооружения. По его мнению, всё это увеличивает риски и говорит о возможности вооруженного конфликта и масштабных боевых действий уже в 2018 году. Вывод понятен: пока конфликт не урегулирован, а стороны выступают с жестких и бескомпромиссных позиций, вероятность военных действий сохраняется.

Вопрос в том, обладают ли США дополнительными данными не публичного характера, на основе которых можно говорить о вероятности военных действий? Израильский политолог Авигдор Эскин считает, что «доклад представляет оценку рисков и основан на синтезе информации, поставляемой американской разведкой». Речь не только о ЦРУ, но и всех 17 разведслужбах США. «Когда от имени разведсообщества публикуются какие-то прогнозы, основанные на донесениях собственной агентуры и сборе информации из открытых источников, нужно иметь в виду, что это может иметь определенное политическое воздействие, но в данном случае этот фактор не доминирует, — замечает Эскин. — Всё-таки когда в США что-то публикуют, они в первую очередь думают о себе. Доклад касается именно интересов Соединенных Штатов. Он рассматривает также российское вмешательство на стороне Армении. Вашингтон пытается оценить участие России в этом конфликте с позиции собственных интересов».

С другой стороны, утверждает израильский политолог, «администрация Дональда Трампа не будет вести активную политику на Кавказе — ни по отношению к Грузии, ни к Армении, ни к Азербайджану. Кавказ для Трампа — очень далекий, малоинтересный регион». Напомним, что в феврале 2016 года на слушаниях в конгрессе США на тот момент директор национальной разведки Джеймс Клэппер уже представлял ежегодный доклад, в котором тоже прогнозировал рост напряженности между Азербайджаном и Арменией. Многие западные СМИ после этого стали писать о возможности «широкомасштабной войны в Нагорном Карабахе», что и произошло в начале апреля того же года. Так что к докладу Коутса необходимо относиться серьезно.

Возможно, это случайность, но его очередной спич хронологически совпал с заявлением президента Азербайджана Ильхама Алиева относительно Еревана и Зангезура. Официальный представитель МИД России Мария Захаровазаявила, что это «высказывание явно не способствует снижению напряженности». Заметно активизировались и азербайджанские политологи. Так, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков сказал следующее: «Я не думаю, что вот прямо в ближайшее время начнется война, несмотря на то, что военная риторика усиливается… Но то, что нет прогресса в урегулировании конфликта, означает, что риски возобновления войны увеличиваются, ухудшается атмосфера» и «одновременно растет количество инцидентов по линии фронта». Отсюда «нет никаких гарантий, что в какой-то момент кажущаяся стабильность не сорвется».

Но пока можно сделать несколько важных выводов. Прежде всего, становится очевидным, что Алиев явно стал играть на повышение напряженности в отношениях с Арменией и откровенно срывает Венские и Санкт-Петербургские договоренности о дополнительных мерах по поддержанию режима прекращения огня. Однако его дипломатическая дуэль на этом направлении проиграна, а давление на Баку со стороны сопредседателей Минской группы ОБСЕ стало усиливаться. Это первое. И второе. Из доклада Коутса вытекает, что в случае возобновления боевых действий на карабахском фронте главным «модератором» будет оставаться Россия, а не США. Поэтому предпосылки нынешнего обострения азербайджано-армянских отношений нужно искать во внутриполитической жизни Азербайджана, возможно, в экономике.

Но, на наш взгляд, вряд ли Алиев возьмет на себя риск развязывания войны с Арменией, в которую может быть вовлечена и Москва. На карабахском направлении Азербайджан находится фактически в изоляции. Его союзник, Турция, сейчас завязла в решении сложнейших проблем. Другое дело, что Баку пытается закрыть «паровой клапан» в момент начала президентской избирательной кампании, чтобы «повышенное давление» помогло нынешнему азербайджанскому президенту выиграть выборы. Так что заявления Алиева по Армении будут продолжаться. Стоит внимательно следить за тем, что будет происходить дальше.