Саратовское время победило зимнее лобби

Саратов, , 12:38 — REGNUM Массовая истерия сторонников перехода Саратовской области на «московское время», инициированная в социальных сетях и ряде местных СМИ, результата не принесла. Об отсутствии оснований для возврата к так называемому «зимнему времени» известил отдел информационно-аналитического обеспечения деятельности и взаимодействия со СМИ Саратовской областной думы по итогам общественных обсуждений, состоявшихся накануне. В мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, представители правительства области, общественники, активисты.

Напомним, после введения в России «вечнозимнего времени» Саратовская область, также как и ряд других территорий, устав от тёмных вечеров и светлых ночей, добилась от законодателей перехода не «летнее время». Но если на Алтае, в Томской и Новосибирской областях после перехода ситуация нормализовалась, то в Саратовской области сторонники зимнего времени успокаиваться не пожелали. И местным единороссам хочешь — не хочешь пришлось реагировать: активист от лица общественного движения «Саратов: Время — московское» недавно посетил приёмную секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Ивана Кузьмина с целью добиться перевода часов в регионе на час назад. Якобы ни о каких общественных слушаниях общественники не знали.

По мнению члена общественного движения «Саратов — время московское!» Павла Галактионова, возврат саратовского времени произошел необъективно. Не могут, по его мнению, объективно отражать позицию всех саратовцев результаты интернет-опросов. Но председатель комитета по социальной политике Александр Романов напомнил, что после того, как в 2014 году часы были переведены на «зимнее время», жители региона буквально завалили областную думу и правительство области жалобами на сверхранние рассветы (в июне светло становилось уже в 3 часа ночи) и неестественно ранними закатами (даже в самый длинный день — 21 июня — солнце садилось в 20.18).

«После того, как в СМИ прошла информация о том, что вопрос перевода стрелок снова поднят на поверхность, к нам снова хлынули обращения от людей. Всего с декабря 2017 по январь 2018 в думу поступили более 19 тысяч обращений граждан, которые просили не трогать стрелки», — привёл довод Александр Романов.

Его поддержал лидер движения «Время, вперед!» Владимир Костюк, который «в страшном сне не мог представить, что закаты и рассветы можно сдвинуть на более ранние сроки».

«Кому и зачем это было нужно? Нас насильственно перевели на час назад. Никаких коллективных обращений тогда в думу не было, никто не просил этого сделать», — заявил общественник.

Свое мнение высказали также эксперты разного профиля. Любопытна статистика, приведённая в развитие темы заместителем главврача «Саратовской городской станции скорой помощи» Татьяной Вешневой: за 9 месяцев 2017 года почти на 8% уменьшилось количество обращений людей: на 1% — сердечников. Число выездов на ДТП сократилось на 3,2%, количество обращений по поводу травм и несчастных случаев на 4%, по поводу детей — на 7%.

«Мы каких-либо негативных последствий перевода времени не увидели, зато в прошлом году в регионе сократилось число гипертонических кризов. Если мы переведем время на час назад, то солнце будет светить в три часа ночи. Лично я этого не хочу. Конечно, это связано не только со временем, но часовой пояс оказал пусть маленькое, но влияние. Я говорю и с пациентами, и с соседями по дому, потому я склоняюсь к тому времени, которое есть сейчас», — сообщила медик.

Подводя итог заседания, Александр Романов отметил, что на основании экспертных заключений, мнения большинства жителей региона можно считать, что ситуация в области после перевода стрелок на час вперед не ухудшилась, во многих моментах — стала лучше. Поэтому оснований для возврата к «московскому времени» нет.

Напомним, кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский, который в своё время помог вернуть Алтаю «алтайское время», все манипуляции со временем считает происками «зимнего лобби». Это наблюдалось в Новосибирской области, чиновники которой не раз высказывались о крайней необходимости минимальной разницы времени с Москвой якобы для «улучшения управления регионом», либо личным пиаром.

Всё это весьма красноречиво проявилось теперь и в Саратовской области. Регион хоть и обрёл сейчас «свой» пояс (летнее солнце теперь не будит людей с 3 часов утра), с наступлением зимы активизировались сторонники зимнего времени. Но группа людей, назвавшая себя «общественной организацией», добиваясь новых общественных слушаний и перехода на московское время, скорее всего, лишь создаёт видимость массовости протеста и использует невежество людей в своих эгоистических целях.

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Кстати, проблемы со светлыми ночами испытывают сейчас и жители Краснодарского края. Ночи в Сочи давно уже не тёмные, но электричество по вечерам приходится включать на час раньше, и платить за него соответственно — тоже больше приходится.

Кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский и преподаватель Алтайского государственного университета Роман Неприятель, поставившие Дмитрию Медведеву «двойку» за знание географии России, полагают, что самым правильным вариантом было бы исправить ошибки, допущенные при реформе часовых поясов. Иначе чехарда и манипуляции со временем будут продолжаться и впредь.

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