Украинский диверсант отправится в колонию на шесть с половиной лет

Симферополь, , 11:17 — REGNUM Верховный суд Крыма приговорил 16 февраля к 6,5 года заключения в колонии строгого режима украинского гражданина Андрея Захтея за подготовку диверсий на полуострове, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, суд признал Захтея виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 — пункта «а», части 2 статьи 281 УК РФ, части 3 статьи 222 УК РФ, части 3 статьи 222 со значком 1 УК РФ, статьи 324 УК РФ, части 3 статьи 327 УК РФ.

«Назначить Захтею Андрею Романовичу наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы с оплатой штрафа 220 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения — заключение под стражей — оставить без изменения до вступления приговора в законную силу», — объявил судья Сергей Погребняк.

Защита подсудимого намерена подать апелляцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2016 года в ФСБ России заявили о ликвидации агентурной сети разведки министерства обороны Украины. При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ.

В организации готовящихся терактов обвинили жителя Запорожской области Евгения Панова, признавшего себя сотрудником ГУР МО Украины, и зарегистрированного в Евпатории Андрея Захтея. Затем, в ноябре 2016 года, были задержаны еще три предполагаемых диверсанта — Дмитрий Штыбликов,Алексей Бесарабов и Владимир Дудко.

Во время следствия часть подозреваемых находилась под арестом в Москве, но в феврале 2017 года Панова и Захтея вернули в Крым. По информации ФСБ, диверсанты планировали произвести серию взрывов на объектах Черноморского флота в Севастополе.

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Позже стало известно, что обвиняемые признали свою вину и пошли на сделку со следствием, дав показания, которые подтвердили версию о подготовке украинской разведкой серии взрывов в Крыму. Также сообщалось, что Захтей отказался от услуг своих защитников, и теперь его дело ведёт адвокат, назначенный следствием.

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В ноябре 2017 года Дмитрий Штыбликов получил пять лет тюрьмы строгого режима.