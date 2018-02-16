«Всего лишь забирали кровь»: Саласпилс призвали не называть концлагерем

Москва, , 10:53 — REGNUM Не называть нацистский детский концентрационный лагерь Саласпилс концентрационным попросил директор открытого клуба «Междуародный диалог» Григорий Амнуэль в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1», за что получил практически всеобщее осуждение присутствующих.

Крайнее возмущение Амнуэля вызвало упоминание известного концлагеря Саласпилс с приставкой «концентрационный», созданного на территории оккупированной нацистской Германией Латвии, где во время Великой Отечественной войны проводились зверские истязания детей, которых использовали в качестве доноров крови для нацистских захватчиков.

«Мы действительно называем лагерь, который существовал в нацистской Германии, концентрационным. На самом деле… лагерь в Саласпилсе… никогда ни один из них не носил название «концентрационный», — заявил Амнуэль, отметив, что даже факт приведения в официозных документах латышских историков этого термина не делает лагерь концентрационным.

Амнуэль признал факт уничтожения людей в лагере, однако, в своей речи больше акцентировал внимание на «несправедливости» того, что советский ГУЛАГ до сих пор не приравнен к нацистским концлагерям.

На вопрос ведущего, ставили ли в лагере эксперименты над детьми и сколько детей погибло, Амнуэль, ранее демонстрировавший свои глубокие познания лагерной специфики нацистов и их пособников, однако, заявил о том, что никаких экспериментов не было, у детей «всего лишь» забирали кровь.

«Насчет экспериментов — нет, у детей забирали кровь. Эксперименты, какие проводил знаменитый «Доктор смерть» в Аушвице и Биркенау, там не проводились. Кровь забиралась, да… Она забиралась не для анализов… скорее всего, пополнение крови для нужд армии, это действительно так», — заявил Амнуэль.

Амнуэль также выступил за приравнивание гитлеровской Германии и СССР, а также проявил полною солидарность с тем, что «несчастная» Европа стала жертвой двух «тоталитарных» режимов.

Присутствующие в студии были возмущены высказываниями Амнуэля. Градус напряженности в студии был такой, что одного из участников настолько оскорбило обеление нацизма и очернение его предков путем приравнивания коммунизма и нацизма, проводимого Амнуэлем, что он был готов применить меры неполемического характера.

Напомним, что изначально концентрационный лагерь Саласпилс планировалось использовать для концентрации депортированных из Германии евреев для последующего уничтожения. В дальнейшем его стали использовать для советских военнопленных и антифашистов.

Вопрос о том, является ли лагерь формально концентрационным, как и Григория Амнуэля, очень беспокоил Главное административно-хозяйственное управление СС и администрацию Рейхскомиссариата Остланд, поскольку от ответа на этот вопрос зависела его принадлежность тому или иному нацистскому «хозяйствующему субъекту».

Командующий полицией безопасности и СД (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Риге Рудольф Ланге по соответствующему запросу ответил, что лагерь концентрационным не является, а является воспитательно-трудовым, а стало быть, именно поэтому он находится в ведении полиции. С ним, однако, не согласился Генрих Гиммлер, который лагерь счел все же концентрационным.

Объясняется ли столь высокий интерес Амнуэля к теме формального поименования лагеря симпатиями к тем или иным хозяйствующим субъектам Третьего рейха или иными причинами, он в своем выступлении не сообщил. Однако, известно, что в лагере широко были распространены пытки, а также издевательства над людьми, включая уничтожение в газовых камерах и закапывание в землю заживо.

С особой жестокостью нацисты обходились с детьми, выкачивая их кровь без остатка. По имеющимся данным, в лагере мученической смертью погибли около 3 тыс. детей возрастом до пяти лет. Всего же количество убитых достигает более 100 тыс. человек разных возрастов.

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