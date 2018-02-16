Вместо кораблей «отправим киевским хамам губозакатывательные машинки»

Москва, , 10:15 — REGNUM В Госдуме резко отреагировали на требование Украины вернуть корабли из Крыма.

В Киеве заявили, что Украина будет готова забрать свои корабли из Крыма только после того, как Россия их отремонтирует.

«Вместо кораблей мы отправим киевским хамам губозакатывательные машинки! Скачите пока что на своем берегу и жгите покрышки», — написал в соцсети депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о готовности Москвы передать Киеву военную технику из Крыма в январе заявил Владимир Путин. При этом глава государства отметил, что ее состояние можно охарактеризовать как «плачевное».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ на заявление Путина предложил Москве «вместе с флотом вернуть Крым». В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал предложение Путина «трюком».

Вместе с тем бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что корабли ломали не российские моряки, а договоренностей по ремонту с Украиной не было.