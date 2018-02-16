Кадыров пожелал Путину «пожизненно» управлять Россией

Грозный, , 08:39 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил признательность президенту РФ Владимиру Путину за доверие к нему и пожелал действующему главе России «пожизненно управлять государством». Об этом лидер республики написал 16 февраля в своём Telegram.

Кадыров приурочил свой пост к 11-летию с даты своего назначения на пост президента Чечни.

«Владимир Путин поверил в меня, доверил мне республику, несмотря на то, что я был молодым», — написал он.

Кадыров также подчеркнул, что «бесконечно благодарен» Владимиру Путину за то, что он сделал и продолжает делать для народа Чечни и для всего Российского государства. Благодаря поддержке Владимира Путина, подчеркнул Кадыров, в республике полностью искоренён терроризм, она восстановлена из руин и возвращена в правовое поле.

«Желаю нашему президенту, Верховному главнокомандующему, долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!» — закончил глава Чечни.

Напомним, 10 января Рамзан Кадыров отметил, что проблемы сферы образования в Чечне решаются благодаря вниманию к республике Владимира Путина. При участии и поддержке президента РФ в регионе открываются школы, соответствующие лучшим мировым стандартам.

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Добавим, 17 января лидер Чечни заявил, что сообщения о нарушении прав человека в Чечне не соответствуют действительности и являются мифами.

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Также отметим, Рамзан Кадыров неоднократно заявлял о своей верности действующему главе России и называл себя «солдатом Путина».