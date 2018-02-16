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Турчинов назвал причину, по которой Украина не может объявить войну России

Политика

«У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству»

Турчинов назвал причину, по которой Украина не может объявить войну России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Турчинов

Киев, 16 февраля 2018, 07:36 — REGNUM  Отсутствие военных средств для отражения возможной ядерной атаки — вот та причина, по которой Украина не может объявить войну России, заявил 15 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов, передает телеканал «112 Украина».

Руководитель оборонного ведомства выступил во время допроса по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева и пояснил, что ситуация с объявлением войны не изменилась с 2014 года.

«У нас нет сегодня военных средств для противодействия ядерному государству в случае применения им всего арсенала оружия. Именно поэтому объявление войны как в феврале марте 2014 года, так и, к сожалению, сейчас… не можем объявить войну», — сказал Турчинов.

Он добавил, что Киев присоединился к Будапештскому меморандуму и выполняет его условия, а потому в стране нет оружия, позволяющего противостоять ядерной державе.

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Напомним, официальные лица Украины продолжают заявлять, что против страны якобы осуществляется агрессия со стороны России, вовлекая в деструктивную дискуссию мировое сообщество. При этом под громкие заявления украинских политиков официальный Киев уклоняется от соблюдения Минских соглашений и продолжает вести обстрелы территории Донецкой и Луганской народных республик, восставших против фашистского киевского режима.

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