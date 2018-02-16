США и Украина сжимают кольцо вокруг России и говорят о войне: Радио REGNUM

Москва, 16 февраля 2018, 08:00 — REGNUM
- Гонка без конца: Пентагон просит ещё денег на вооружение против России;
- Исчерпали себя: Киев в поисках альтернативы Минскому процессу;
- Сдерживает бедность: Украина не объявляет войну России из-за нехватки ядерного оружия;
- Оправдания не действуют: США мешают полной ликвидации террористов в Сирии;
- Заставить уважать: Россия ответит жёстко на попытки вмешаться в её внутренние дела;
- Попыток всё больше: в 2017 году в России было предотвращено 24 теракта;
- Только кнопочные: российским военнослужащим запретят пользоваться смартфонами.
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