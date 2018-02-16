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США и Украина сжимают кольцо вокруг России и говорят о войне: Радио REGNUM

Политика

Пентагон просит ещё денег на вооружение, а на Украине рассказали, почему до сих пор не объявили России войну

США и Украина сжимают кольцо вокруг России и говорят о войне: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 16 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

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