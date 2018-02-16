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Авиация ВМФ России поразила более 1250 целей террористов в Сирии

Политика

За время операции в Сирии самолёты ВМФ осуществили свыше 400 боевых вылетов

Авиация ВМФ России поразила более 1250 целей террористов в Сирии
Иллюстрация: Mil.ru
Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Москва, 16 февраля 2018, 02:25 — REGNUM  Авиация Военно-морского флота России за время операции в Сирии поразила более 1250 целей незаконных вооружённых формирований. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королёв в интервью газете «Красная звезда».

По словам адмирала, в общей сложности авиация ВМФ России осуществила более 400 боевых вылетов в Сирии.

Кроме этого, кораблями было выпущено порядка 100 крылатых ракет по объектам террористов.

Как отметил адмирал, российский флот «приобрёл неоценимый практический опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирии».

«Сегодня это флот, которому удалось эффективно действовать с целью снижения угрозы морского пиратства в районе Аденского залива и Африканского Рога и который продолжает регулярно присутствовать в этих районах для гарантированной безопасности мирного судоходства», — отметил также Королёв.

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